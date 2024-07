Il campione Mattia De Marchi star della 2^ edizione del Farsetti Gravel

Per gli amanti della gravel bike sarà un ghiotto appuntamento, lunedì 22 luglio, quello della seconda edizione della pedalata non competitiva nell’ambito del SummerNigth show, in programma a Santa Maria di Sala. Organizzata da Farsetti Ets in collaborazione con Spirito Libero Gravel, la corsa si snoda lungo due percorsi che toccano i territori di Santa Maria di Sala, Mirano e Noale: uno di 40 e l’altro di 60 chilometri. La partenza avverrà per entrambi alle ore 18.30 da Villa Farsetti.

L’originalità di questa pedalata sta nel fatto che tocca luoghi accomunati da due figure della storia locale del passato: Demetrio Mircovich, commerciante e uomo d’affari che il 16 ottobre 1807 acquista dai procuratori legali dei Farsetti la villa e la tenuta di Sala per 68 mila ducati, e la sua amante, Felicita Bonvecchiato, originaria di Mirano. Mircovich è noto anche per i suoi contatti con l’eroe noalese Pietro Fortunato Calvi.

Tornando alla corsa, i partecipanti, una volta partiti da villa Farsetti, attraverseranno Mirano arrivando da via Viasana, area impianti sportivi, chiesa, Ai mulini, proseguendo poi per la ciclabile del Muson per raggiungere quindi Noale (dal ponte di legno/carabinieri/argine Marzenego/Cerva) e arrivare agli Spalti (ove è previsto il punto ristoro). Proseguirà infine per il ritorno (via Briana/Ponte Mazzacavallo/ Stigliano) e, grazie alla nuova ciclabile, fino all’arrivo in villa Farsetti a Santa Maria di Sala.

La scorsa edizione ha contato circa 500 iscritti e la presenza di Francesco Moser. Quest’anno a guidare la pedalata sarà il campione noalese di gravel e nazionale Mattia de Marchi. All’arrivo in villa grande festa con food & beverage per tutti e serata musicale con gli “80 che spettacolo”.

L’evento ha il patrocinio della Regione Veneto, della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Santa Maria di Sala.