Torna il Fashion Festival al Noventa di Piave Designer Outlet: una giornata di festa e sorprese

Domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento imperdibile del Fashion Festival nei cinque centri italiani McArthurGlen di Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle: sarà una giornata-happening speciale pensata per intrattenere visitatori grandi e piccini, che a Noventa Outlet prevede un orario di apertura prolungato dei negozi dalle 9 alle 21, con navette gratuite dai parcheggi messi a disposizione nella zona industriale di Noventa di Piave a partire dalle 8 del mattino fino alle 22.

In occasione del Fashion Festival, Noventa di Piave Designer Outlet si veste a festa e ha in serbo tante sorprese per una giornata all’insegna del divertimento e dello shopping, dove si potrà godere di promozioni con riduzioni del 70% sul prezzo outlet su una vasta selezione di abiti e accessori. Un evento unico per rinnovare il proprio guardaroba divertendosi e risparmiando ancor più del solito.

Tante sono anche le attività coinvolgenti pensate per intrattenere gli ospiti dell’outlet: distribuzione di palloncini, zucchero filato, pop corn, caramelle e postazioni di truccabimbi. Per ben quattro volte nel corso della domenica le strade e le piazze di Noventa Outlet saranno animate dal ritmo scoppiettante della marching band Millennium Drum, con sbandieratori e musicisti ed andrà in scena, con la compagnia Acqua Alta, uno spettacolo teatrale itinerante che racconterà la vicenda di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Per l’occasione Flora’s Kids Area, lo spazio posto al primo piano e dedicato ai più piccoli dai 3 anni, sarà aperto dalle 10 alle 20 e sarà gratuito per tutta la giornata. Ma le sorprese non si esauriscono qui: dal 3 al 16 aprile l’attenzione sarà focalizzata soprattutto sugli accessori e le vetrine dei negozi dell’outlet saranno invase da mongolfiere in grado di fare sognare gli ospiti del Centro.

Imperdibile la possibilità di acquistare accessori delle migliori firme fino al 70% in meno o con extra sconti dedicati sulle chicche della nuova stagione tra una selezione di brand aderenti a questa speciale promozione. Protagonista assoluto sarà il colore, a seguito del trend imperante denominato “dopamine”, ovvero la tendenza che vuole gli accessori di stagione declinati in tinte vibranti, energetiche e super accese. In queste giornate sarà possibile rendere unici i propri accessori con personalizzazioni, incisioni o decorazioni realizzate in un negozio pop up del centro.