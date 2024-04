Fashion festival di primavera all'Outlet Noventa

Con la bella stagione torna l’appuntamento con il Fashion festival a Noventa di Piave Designer Outlet, previsto per domenica 7 aprile: un happening che porta nel centro commerciale una serie di offerte speciali valide unicamente per questa giornata.

Si troveranno centinaia di prodotti iconici della collezione primavera-estate e dei brand più celebri al -70% sul prezzo outlet, da scegliere su una vasta selezione di abiti e accessori: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux al comparto beauty. Un evento unico per rinnovare il proprio guardaroba divertendosi e risparmiando ancor più del solito.

Il Fashion festival è una giornata di festa, pensata per intrattenere tutta la famiglia: tra le attività previste al Noventa Outlet per questa edizione, l'evento musicale con la band “Mary & the Quants”, in piazza della Gondola, uno spettacolo di trampolieri e, nel pomeriggio, momento aperitivo con dj set in piazza degli Scacchi. Per tutti i bambini ci saranno truccabimbi, maxi bolle di sapone, caramelle e palloncini.

Il Centro osserverà uno speciale orario di apertura dalle 9 alle 21 ed è previsto un servizio di parcheggi extra presso la zona industriale di Noventa di Piave, con collegamento navetta gratuito continuo dalle 8 alle 22. È operativo anche il servizio navetta da Venezia, con partenza da P.le Roma alle ore 9.25 e 13.25 e partenza dall’outlet alle 16.05 e 19.35. Il bus ferma anche alla stazione di Mestre e all’aeroporto Marco Polo.

Per i più piccoli è a disposizione Flora’s kids area, l’area gioco al chiuso per bambini dai 3 anni in poi, sorvegliata e gestita da personale specializzato.