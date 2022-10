Le fattorie veneziane aprono le porte con laboratori, pet therapy, escursioni con gli animali

Laboratori del cibo, pet therapy, escursioni con gli animali, giochi sull’aia, racconti della tradizione contadina, esperienze a contatto con la vita quotidiana in campagna, sono questi i leitmotifs della fattoria didattica. Esperienze che per i bambini rimangono indelebili sulla scorta di quell’imparare facendo che lascia il segno, servizio che le aziende agricole possono offrire in modo strutturato da circa vent’anni, da quando la Regione Veneto ha istituito un vero e proprio Albo delle Fattorie Didattiche.

Un’opportunità che le scuole, durante l’anno scolastico, non si lasciano sfuggire ma che diventa un appuntamento aperto a tutti nella giornata aperta, organizzata dalla Regione Veneto che quest’anno si terrà domenica 9 ottobre. Coldiretti Venezia aderisce attraverso gli operatori agricoli e le loro aziende abilitate che per onorare l’appuntamento offriranno un programma creativo per grandi e piccini.

«L’evento è abbinato al progetto "Semi'nsegni" promosso da Donne Impresa quest’anno incentrato sul mondo delle api - spiega Raffaella Veronese presidente delle imprenditrici agricole veneziane - l’obiettivo è quello di portare i bambini ad osservare con più curiosità e interesse il mondo che li circonda, spronandoli a costruire un rapporto diretto con la natura creando conoscenza e consapevolezza , una chiave di volta per lo sviluppo sostenibile. Quest’anno le classi che hanno aderito al progetto scopriranno come distinguere un’ape da una vespa o da un calabrone, avranno modo di capire come è organizzata la comunità delle api, un esempio incredibile per l’uomo. Le iniziative di educazione alla campagna amica rivolte alle scuole sono il fiore all’occhiello delle attività del movimento femminile - conclude Veronese - sono un tributo alla qualità della vita perché parlando ai bambini oltre ad insegnare, danno spunti su stili, gusti e diete a base di prodotti naturali e stagionali. Esperienze che implementano il percorso formativo anche di elementi innovativi, studiati ad hoc per ogni intervento in campo e in classe».

Fattorie aperte in provincia di Venezia

Nella provincia di Venezia sono interessate all'iniziativa le seguenti fattorie:

Agrioasi

Ai Laghetti

Alla Vaccheria

Bejaflor

Biofattoria Sociale Casa Di Anna

Ca' Menego

Corte Bonicella - Allevamento Veneto Ovini

Corte Franca

Farm House

Giocavallo - Stable

Il Selgaro

L' Impronta

Papaveri E Papere

Tenuta Civrana

Le visite didattiche sono gratuite, ma è obbligatoria la prenotazione chiamando o scrivendo direttamente alla fattoria didattica prescelta.