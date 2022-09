A Jesolo la Favola Family Week: una nuova iniziativa dedicata alle famiglie

Si chiama “Favola Family Week” la nuova iniziativa voluta e organizzata dal Consorzio JesoloVenice e Club di Prodotto Family, nell’ambito dei progetti dedicati alle famiglie per l’estate 2022. Si terrà dal 5 al 9 di settembre e coinvolgerà tutti gli ospiti dei Club di Prodotto Family della città. Soggiornando in queste strutture ricettive i bambini avranno innanzitutto dei gadget a tema fiabe e, durante il soggiorno, saranno coinvolti in attività sullo stesso “fiabesco” tema.

L'evento Favola Festival

La settimana delle fiabe si concluderà venerdì 9 settembre, con il grande evento “Favola Festival”, aperto a tutte le famiglie ospiti degli hotel, ma esteso anche a tutti coloro che sono in vacanza a Jesolo, che si terrà al centro commerciale Laguna Shopping, con partecipazione gratuita, ed al quale si potrà arrivare anche utilizzando il trenino messo a disposizione da Atvo. Oltre agli allestimenti a tema, dalle 15 alle 19 la manifestazione si animerà di spettacoli, performance, danza acrobatica, giocoleria, fachirismo e magia. In più tutti i bambini potranno calarsi nei panni di baby Sherlock Holmes, cercare gli indizi e scoprire i titoli delle fiabe nascoste, per ottenere il titolo di “investigatori da fiaba 2022” e vincere un fantastico premio. I bimbi, tra l’altro, potranno presentarsi anche in costume di carnevale o da principessa e questo contribuirà ad ottenere dei punteggi, per i premi finali.

E non è tutto. Durante la vacanza i bimbi saranno invitati a realizzare dei disegni che poi saranno portati all’evento del Laguna Shopping e concorreranno a vincere dieci fantastici premi. L’evento si concluderà con la coinvolgente cerimonia di premiazione. «E’ un evento che testimonia ancora una volta e ancora di più l’attenzione che stiamo ponendo nei confronti delle famiglie – ha spiegato il presidente del Consorzio JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto – per un mercato cui crediamo molto. Ricordo che, all’inizio dell’estate, abbiamo avviato anche il progetto “Oh Jes!”, con la distribuzione (negli hotel aderenti) di migliaia di biglietti gratuiti per i bambini (fino ai 140 centimetri di altezza) per accedere in otto eccellenze della città. Direi che questa stagione dedicata alle famiglie non poteva che chiudersi con questa grande festa al Laguna Shopping, con il progetto Favola Family Week».

Club di prodotto

Nata già da qualche anno a Jesolo, l’idea dei “club di prodotto”, ovvero iniziative dedicate, con il coinvolgimento di strutture ricettive, attività commerciali e tutto ciò che riguarda i servizi, sarà implementata e rafforzata. Ci saranno, dunque, i club di prodotto: Family Club (specializzati per le famiglie), Pet Club (con un network di imprese che mostrano una spiccata sensibilità verso gli amici a quattro zampe), Jesolo for all (un’attenzione speciale per ospiti speciali), Jesolo Active Club (rivolti allo sport), Eraclea Club (la perla verde dell’Adriatico vuole riconquistare il proprio pubblico presentandosi in una nuova veste, con l’obiettivo di valorizzare le strutture e l’offerta turistica).

Family hotel

I servizi garantiti (e gratuiti) nei Family Hotel: regalo di benvenuto, materiale informativo sulle attività di Jesolo, bici con seggiolini e caschi, passeggini, programma di attività per bambini, orari dei pasti flessibile, menu dedicato, merenda pomeridiana, preparazioni (menu) su richiesta, piatti e posateria baby con tovagliette da colorare e seggiolini; attività di intrattenimento per i bambini dai 3 ai 10 anni per 6 ore al giorno e per 5 giorni alla settimana, eventi o feste a tema in hotel o spiaggia, area giochi interna, spiaggia con area giochi; in camera letti con spondine, culle, vaschette per il bagnetto, scaldabiberon, sgabellino e pattumiera per pannolini.

Gli aderenti al Club di Prodotto Family: Hotel Rivamare, Hotel Germania, Hotel Gardenia, Hotel Nettuno, Hotel Piaccadilly, Hotel Marina, Hotel Sofia, Hotel Venezuela, Hotel Diana, Non solo Tata, Jesolmare con Bau Bau e Nemo Beach, Laguna Shopping e Camping Portofelice di Eraclea Mare.