"Favola", primo appuntamento delle domeniche al teatro Momo

Inizia la nuova stagione del teatro Momo di Mestre, a cura del Settore cultura del Comune di Venezia. Domenica 6 novembre (ore 16.30) è in scena lo spettacolo "Favola" delle compagnie Ullallà Teatro e VerticalWaves, una carrellata di fiabe, tra le più note, tra teatro e danza verticale.

C’era una volta in un paese lontano... Le fiabe non hanno tempo né luogo, e i loro protagonisti corrono, saltano, coprono infinite distanze; sprofondano, fluttuano, volano; invecchiano, ringiovaniscono, mutano in continuazione. Non si riesce ad imprigionarli in una forma, una condizione, un’età. Mancano di gravità, e nella loro leggerezza frequentano tutte le dimensioni.

Ecco perché rappresentare una fiaba tenendo i piedi ben piantati per terra è impossibile; ed ecco perché Angela Graziani e Pippo Gentile di Ullallà teatro hanno pensato di provare a raccontare alcune tra le fiabe più note integrando narrazione e teatro per ragazzi con la danza verticale. Nasce la collaborazione con Vertical Waves, compagnia dedicata alla produzione di performance lungo superfici verticali. In scena con Ullallà Teatro, Marianna Andrigo e Valentina Milan, danzatrici che, da anni, lavorano con continuità tra terra e aria. Una struttura alta quasi sette metri, composta di tralicci, come un enorme libro aperto, contiene il bosco, il fondo del mare, il ventre del lupo; al suo interno, su vari livelli, si intrecciano le storie di Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Peter Pan, la Sirenetta e molti altri... E vissero per sempre felici e contenti.