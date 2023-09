Federica Pellegrini si racconta al Teatro Toniolo di Mestre

Mestre Bookfest torna in versione autunnale con un'edizione "A Teatro". La prima protagonista sarà Federica Pellegrini, che presenterà il suo libro "Oro" martedì 17 ottobre, alle ore 18:30, presso il Teatro Toniolo di Mestre. I biglietti sono disponibili online. Ingresso gratuito su prenotazione.

Pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo, il libro racconta l’incredibile storia della sua vita. Senza falsa modestia, senza filtri e con uno stile diretto e schietto, il libro rende tangibili e vividi lo spirito e i pensieri (anche più intimi) della Pellegrini che, dopo circa vent’anni di carriera, ha tanto su cui riflettere e da raccontare. Con un linguaggio tecnico e ben pensato, ci racconta senza banalità il nuoto: una prestazione in cui il movimento e il corretto utilizzo dei muscoli sono fondamentali, ma in cui la mente marca la differenza tra una sconfitta e una vittoria. Pagina dopo pagina, illustra perfettamente e in maniera molto sincera l’equilibrio precario in cui ha vissuto come atleta, soprattutto perché donna: il rapporto con il corpo che cambia senza preavviso, la dismorfia, gli attacchi di panico, le insicurezze e la pressione dei riflettori fin da quando era appena ragazzina.

Il mondo di Federica Pellegrini è fatto di cadute e rinascite. Soprattutto di rinascite: la campionessa si è sempre rialzata, senza mai perdere d’occhio l’obiettivo, nonostante le sconfitte brucianti, i periodi complicati e i sacrifici della sua famiglia, i lutti, i fraintendimenti della stampa e la pressione interna ed esterna. Tutto grazie a una forza d’animo invidiabile e una continua rivalità e competizione, soprattutto con se stessa.

