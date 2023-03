Mozart, Schubert e Prokofiev al Teatro La Fenice

La Stagione 2023 di Musikàmera prosegue martedì 4 e mercoledì 5 aprile alle 20.00 con il doppio recital dell’acclamato pianista italiano Federico Colli.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di alcune fantasie, non tutte inizialmente destinate al pianoforte solo. Accanto alla Fantasia K396 e alla Fantasia K397 di Wolfgang Amadeus Mozart e alle schegge di bizzarri mondi onirici di Sergej Prokofiev, le Visioni fuggitive, Colli eseguirà la Fantasia in fa minore di Franz Schubert, un brano intensamente personale scritto originariamente per pianoforte a quattro mani, nell’arrangiamento di Maria Grinberg. La serata si conclude con l'amata storia musicale di Prokofiev Pierino e il lupo, arrangiata per pianoforte dalla grande pianista e amica intima di Shostakovich, Tatiana Nikolaeva.