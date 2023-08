Ferragosto a Cavallino Treporti: lo show di Roy Paladini e i colori delle fontane danzanti

È la festa che unisce e fa ballare tutti quella del “Blue dream summer party”, l’evento di Ferragosto promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Cavallino-Treporti che si terrà martedì 15 agosto a Ca’ Savio, dalle ore 18, presso l’accesso a mare della spiaggia.

La sesta edizione è animata dal concerto “Superstar show amazing tribute con Roy Paladini”, uno show unico nel panorama della musica cover italiana, un omaggio ai grandi della musica pop e rock di tutti i tempi: da Elvis Presley Aretha Franklin passando per John Travolta, Madonna, Cindy Lauper, Michael Jackson, James Brown, Freddie Mercury, Prince, Rod Stewart, Jamiroquai e molti altri, arrivando fino ai giorni nostri con Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry.

Una scaletta adrenalinica che farà ballare e cantare per più di due ore con uno spettacolo nel quale il front man Roy Paladini, (vincitore dell'edizione 2023 di “Tali e Quali” di Carlo Conti, ha partecipato a importanti trasmissioni tra le quali “Momenti di Gloria” con Mike Bongiorno ed “Italia’s Got Talent”) insieme a Sara Migatti e Larry Dacco, faranno rivivere in “ordine cronologico” la storia delle pop star. Nello spettacolo non mancano momenti di “trasformismo”, nei quali gli impersonator, con più di 30 cambi d’abito, omaggeranno le stelle della musica pop e rock.

«Food truck, tropical bar, giochi e animazione per bambini e adulti apriranno la sesta edizione dell’evento. La scelta musicale che proponiamo non è scontata: Ferragosto è la festa delle famiglie, è la festa di tutti, un momento per tutte le età. Per questo – spiega la presidente della Pro Loco di Cavallino-Treporti, Antonella Vianello – il format del “Blue Dream Summer Party” rimane confermato anche per l’edizione 2023 sul palco si terrà uno show che coinvolgerà il pubblico, dagli esordi della storia del pop e del rock ai giorni nostri, in un concerto esplosivo».

Ad animare la festa, tra una canzone e l’altra, sarà lo spettacolo delle fontane danzanti alle ore 22.30: acqua, musica, luci e danza su 16 metri di palco, con getti fino a 20 metri di altezza che creeranno uno show magico al Ferragosto di Cavallino-Treporti.

«Assieme alla Pro Loco proponiamo alla nostra comunità un evento universale dedicato al Ferragosto di Cavallino-Treporti che coinvolge sia residenti sia ospiti della località. I nostri concittadini, soprattutto le nostre famiglie, trovano in questa manifestazione un momento per stare assieme, per condividere la buona musica e lo spettacolo in un contesto nel quale anche giovani e bambini possono fruire del divertimento attraverso giochi e animazione - aggiungono la sindaca Roberta Nesto e l'assessore al turismo e alla cultura Alberto Ballarin -.Grazie all'impegno dei volontari e dei privati che continuano, a fianco dell'amministrazione, a credere in questa manifestazione, quale occasione per stare assieme e fare comunità».