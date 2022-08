Weekend di Ferragosto all’insegna di musica e teatro a San Donà per chi resta in città

"Estiamo", il cartellone degli appuntamenti estivi gratuiti organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Donà, non si ferma nemmeno durante il weekend di Ferragosto.

Programma del weekend di Ferragosto

Si comincia Sabato 13 con un doppio appuntamento con la musica e il teatro. In Piazza Indipendenza (ore 21.15 ingresso libero) continua la serie di concerti di San Donà Suona in collaborazione con Musicasì che proprio quest’anno celebra il suo trentesimo compleanno. Per l’occasione sul palco salirà il Tommaso Genovesi Quartet: due ore di immersione nel migliore jazz contemporaneo di cui Genovesi è un riconosciuto e apprezzato autore da molti anni. Dopo Ferragosto l’ultimo appuntamento della rassegna è per sabato 20 agosto con i Quanah Parker, un’istituzione del rock progressive con riconoscimenti e collaborazioni di livello internazionale.

Sempre sabato 13 ‘Teatrando nelle frazioni’, il cartellone di spettacoli teatrali organizzati in collaborazione con la Proloco che per tutta l’estate porta gli spettacoli in tutte le frazioni di San Donà, vede invece il Teatro dei Pazzi impegnato in quel di Palazzetto con lo spettacolo di Giovanni Giusto ‘Il cornuto immaginario’ (inizio ore 21, ingresso libero).

Il giorno dopo torna il teatro anche in Piazza Indipendenza con la rassegna ‘Sotto le stelle. Teatro in Piazza’. Domenica 14 (ore 21 ingresso libero) sarà infatti la volta della celebre compagnia sandonatese Teatro delle Arance che proporrà ‘C'era Cenerentola’: una straordinaria rivisitazione della famosa favola della poliedrica Giovanna Digito, con inserimenti comici, balletti particolari e personaggi dalle spiccate caratterizzazioni. La rassegna chiuderà poi i battenti Domenica 21 agosto con ‘I Promossi Sposi’, una rivisitazione vivace e ritmata della celebre epopea di Renzo e Lucia.

La serie di spettacoli da e sul palco lascerà poi spazio al ‘San Donà Buskers Festival’, il festival degli artisti di strada e delle cucine itineranti che rappresenta una delle novità dell'estate 2022 di San Donà. Dal 26 agosto e per tre giorni la kermesse riempirà di improvvisazioni, colori e sapori le principali vie del centro cittadino.