La magia del Carnevale di Venezia sarà sull'acqua

Sarà ancora una volta l'acqua il leitmotiv del Carnevale di Venezia. "Nebula Solaris" è lo spettacolo che per nove serate animerà, nella cornice dell'Arsenale, i festeggiamenti in laguna, appropriandosi dell'elemento con cui la città ha creato il proprio legame più forte sin dalla sua fondazione. Gli appuntamenti, in doppia replica alle 18.45 e alle 21.45, sono per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 febbraio, e da giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo.

Le rappresentazioni saranno curate da Opera Fiammae e Viorica, con la regia di Anton Bonura, che daranno vita ad una serata di giochi di acqua e fuoco e trasformeranno in arte gli elementi di aria, terra, acqua e fuoco, creando visioni immaginifiche di mondi sommersi e civiltà future. Su imbarcazioni e chiatte galleggianti, allestite e scenografate con installazioni metalliche con il fuoco, fra le fiamme e sulle acque antistanti la darsena dell’Arsenale, gli artisti si esibiranno in un repertorio tra giochi, attrezzature sceniche, acrobati, visionari delle bolle di sapone e evoluzioni del Flyboard.

Come prenotare gli spettacoli

L'accesso agli spettacoli sarà su prenotazione e con un numero di partecipanti compatibile con l'attuale situazione pandemica. I biglietti potranno essere acquistati sul sito ufficiale del Carnevale di Venezia o nei centri predisposti alla distribuzione e vendita dei titoli. Gli spettacoli saranno gratuiti per i residenti in città.

Per l’occasione è disponibile un collegamento acqueo speciale dedicato solo ai possessori di biglietto per lo spettacolo, la linea Carnevale-Arsenale CA:

da S. Marco-S. Zaccaria “A” a Torre di Porta Nuova\Arsenale: corse a partire dalle ore 17.30 (per lo spettacolo delle 18.45) e dalle ore 20 (per lo spettacolo delle ore 21.15);

da Torre di Porta Nuova\Arsenale a S. Marco-S. Zaccaria: corse alla fine di ogni spettacolo.

L’accesso a bordo è consentito con il biglietto per lo spettacolo e con i seguenti titoli di viaggio Actv: biglietto A\R da 5 euro, dedicato esclusivamente alla linea CA, biglietti a tempo (1, 2, 3, 7 giorni), abbonamento Rete Unica, biglietto Rete Unica o carnet (riservati alle tessere Venezia Unica abilitate alla rete di navigazione).