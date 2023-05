A Gardigiano di Scorzè la Festa dell’asparago e della fragola

Gardigiano torna con la 45ma edizione della Festa dell’asparago Igp di Badoere e della fagola di Gardigiano. Due i fine settimana di festa: da venerdì 12 a domenica 14 maggio e da giovedì 18 a domenica 21 nella tensostruttura all’interno del piazzale della parrocchia di San Donato.

Una novità, nel giorno dell’inaugurazione con le autorità, sarà domenica 14 alle 11.15 con la piantumazione di fronte alla chiesa di un acero in memoria di Alessandro Tronchin, uno degli storici volontari della Pro Loco mancato improvvisamente per un malore lo scorso gennaio. Per l’occasione verrà donata alla moglie Maria Grazia anche una targa ricordo. Tronchin è stato tra fondatori della Festa dell’asparago e della fragola ed era anche una delle anime dell’oratorio.

Tra gli appuntamenti in programma venerdì 12 la cena delle scuole organizzata per le famiglie dei bambini che frequentano le scuole elementari e dell’infanzia di Gardigiano. Domenica 14 alle 11.15, invece, l’inaugurazione alla presenza delle autorità locali, provinciali e regionali. Partecipa la banda musicale di Zero Branco diretta dal maestro Gastone Novello.

Il programma

Venerdì 12 maggio

19.00: apertura stand enogastronomico per tutti (cucina anche per asporto). Specialità della serata: spiedo con polenta. Prezzo 11 € (pollo - costa – coppa) (su prenotazione).

19.30: Cena delle scuole (cena organizzata per le famiglie dei bambini che frequentano le scuole elementari e dell’infanzia di Gardigiano). Dalle ore 19 sarà presente uno stand della Croce Rossa che proporrà dei giochi per i bambini e il progetto Love Red per i ragazzi più grandi.

Sabato 13 maggio

18.30: apertura stand enogastronomico per tutti (cucina anche per asporto). Specialità della serata: quaglia allo spiedo con polenta e patate. Prezzo 13 € (su prenotazione).

Domenica 14 maggio

7.30: conferimento asparagi da parte degli espositori.

9.00: Gruppo amatori Trattori Storici.

10.45: Vespa Raduno Vespa Club Noale.

11.15: inaugurazione della 45ma Festa dell’Asparago e della Fragola alla presenza delle autorità locali, provinciali e regionali. Parteciperà la banda musicale “G. Luig-L. Scattolin” di Zero Branco diretta dal maestro Gastone Novello.

12.30: apertura stand enogastronomico (cucina anche per asporto). Pranzo speciale "Festa della mamma" (su prenotazione). Spiedo con polenta. Prezzo 11 € (pollo - costa – coppa), su prenotazione.

15.30: passeggiata nella natura.

17.00: esibizione di ballo da parte del gruppo Elena Danze.

18.30: apertura stand enogastronomico (cucina anche per asporto).

Giovedì 18 maggio

18.30: apertura stand enogastronomico per tutti (cucina anche per asporto). La carne alla griglia (salsicce, pollo e costicine) non verrà servita in questa serata.

19.30: Cena della costata (su prenotazione).

Venerdì 19 maggio

19.00: apertura stand enogastronomico per tutti (cucina anche per asporto). Specialità della serata: spiedo con polenta. Prezzo 11 € (pollo - costa – coppa), su prenotazione.

Sabato 20 maggio

18.30: apertura stand enogastronomico per tutti (cucina anche per asporto). Specialità della serata: Galletto allo spiedo. Prezzo 13 € (con polenta e patate), su prenotazione.

Domenica 21 maggio

9.00: 26ma Moto Fragola. Motoraduno Regionale organizzato da Moto Fragola Scorzè.

12.00: apertura stand enogastronomico per tutti (cucina anche per asporto); Germogli in arte: laboratorio educativo-creativo per tutti i bambini organizzato dall’UNPLI.

18.30: apertura stand enogastronomico per tutti (cucina anche per asporto). Specialità della serata: spiedo con polenta. Prezzo 11 € (su prenotazione).

22.00: chiusura della 45ma Festa dell’Asparago e della Fragola con torta gigante per tutti.

Per info e prenotazioni: Renato Franceschini 360 713 164.