Festa di fine anno a Sottomarina: musica in piazza, fuochi d'artificio in spiaggia

Fervono i preparativi per le iniziative che si susseguiranno tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Sottomarina saluta l'arrivo dell'anno nuovo con la festa in piazza organizzata per il 31 dicembre in piazzale Italia, con l'animazione a cura di Wonder Company 2K23: sul palco ci saranno gli speaker e i Dj di Radio Company e Radio 80, musica dal vivo, effetti speciali, count down, spara coriandoli e spettacolo laser, a partire dalle ore 22 fino alle 2. A mezzanotte, grandioso spettacolo pirotecnico dalla spiaggia di Sottomarina, spazio demaniale Astoria.

Venerdì 30 dicembre, dalle ore 7, iniziano i lavori di montaggio del palco sullo spicchio di rotonda adiacente al Boulevard di Piazza Italia. Il palco verrà smontato il giorno 1° gennaio 2023 fino alle ore 14 (come da edizione Festa Ferragosto 2022). Pedonalizzazione di Sottomarina dalle ore 21.30. Il lungomare non verrà chiuso.

Non solo festa di fine anno. Il Comune di Chioggia organizza una serie di appuntamenti negli ultimi giorni del 2022: giovedì 29 dicembre, per i più piccoli, “Storia di un albero di Natale” di L. Devos, ore 16.30 in Biblioteca, mentre il 30 dicembre l’appuntamento è con “Il Capodanno, i festeggiamenti degli antichi”, ore 16.00 al Museo Civico. Alle 21 di venerdì 30 dicembre un grande appuntamento con la musica di qualità, quella dei Neri per Caso che all’Auditorium San Nicolò propongono il loro spettacolo “Natale per Caso”. L'evento è organizzato da Arteven (biglietto d'ingresso 10 euro).