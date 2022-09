Torna con un nuovo format, dopo due anni di assenza, la Festa della cittadinanza attiva a San Donà di Piave. Il tema di quest'anno, "Tutti i colori del mondo", è stato scelto per rendere omaggio a coloro che hanno scelto San Donà come seconda casa: fra questi, particolare attenzione sarà dedicata agli ucraini fuggiti dalla guerra, accolti e assistiti dall’associazione ucraina sandonatese La Rondine, insieme al Comune e a tante realtà cittadine. La Festa sarà animata anche da altre organizzazioni: la rumena Decebal-Traian, la comunità Ochasi, la nigeriana Igbo Women Association e la Indigenous People of Biafra, tutte riunite attorno all’associazione "Accogliere" che da anni collabora con loro e organizza corsi di italiano per stranieri.

Ricco il programma di iniziative sparse fra Piazza Indipendenza, il Caffè Letterario e i Giardini Agorà, dove alle ore 16 prenderà via un workshop per ragazzi dai 10 ai 20 anni (iscrizioni via mail a ilvillaggioglobalesandona@gmail.com entro venerdì 9 settembre ore 12) tenuto dal formidabile quartetto di mimi ucraini Dekru. Il gruppo di fama internazionale, che vive a San Donà dopo lo scoppio della guerra, alle ore 21 sarà poi sul palco di Piazza Indipendenza per un imperdibile show del progetto Open Circus.

Alle ore 17 al Caffè Letterario spazio alla riflessione sull’accoglienza con la presentazione del libro “Si può fare” del professore di filosofia del liceo Canova di Treviso, Antonio Silvio Calò, cittadino europeo 2018 e ufficiale al merito della Repubblica, che ne parlerà con Leaticia Ouedraogo, studentessa di Dinamiche dei Paesi emergenti e in via di sviluppo all’École supérieure de France. Alle ore 18 inaugurazione della mostra fotografica sull’attuale realtà dell’Ucraina a cura dell’associazione La Rondine, cui seguirà un aperitivo e il buffet con piatti tipici della cucina rumena preparati dal ristorante “Lo Scoglio” di Caorle.

in Piazza Indipendenza le varie associazioni facenti parte di "Accogliere", oltre a far conoscere le loro iniziative ed attività, si esibiranno con spettacoli di canto e balli tradizionali, prima di lasciare il palco allo spettacolo finale del quartetto di mimi Dekru.