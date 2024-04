"Festa dea sparesea": spettacoli, musica e specialità culinarie a Cavallino Treporti

Si svolge a Cavallino Treporti, in piazza S.M. Elisabetta, la 52^ edizione della “Festa dea Sparesea”, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. La tradizionale manifestazione è incentrata sull’asparago, in dialetto “sparesea”, protagonista di molte specialità locali. Martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio cittadini ed ospiti troveranno un evento che unisce la cucina del territorio, gli stand, spettacoli, mostre e musica.

A partire dalle 18.00 del 30 aprile la piazza e le vie limitrofe si riempiranno delle luci e dei colori di una mostra mercato con più di quaranta espositori ed una novità: un grande raduno di auto d’epoca e sportive a cura di Family Engines. Apertura stand enogastronomico con orario continuato fino alle 23.00. Appuntamento con lo “spritz corner”, musica e dj set per poi proseguire dalle 21.00 con la musica dei “Los Massadores”, testi ironici, talvolta demenziali, giochi di parole, sarcasmo e pungente ironia su vizi e virtù della loro terra, il Veneto, e una lettura leggera ma non superficiale di molte tematiche sociali e culturali.

Mercoledì, la storica piazza sarà animata già dal mattino dagli stand di prodotti tipici e dalle associazioni locali, oltre agli appuntamenti all’insegna dello sport: in mattinata la Sparesea Run (iscrizioni dalle ore 9.00) e al pomeriggio la cuccagna e le regate. Alle 10.00 si aprirà la festa con il saluto delle autorità e l’amministrazione comunale, con la mostra "19° collettiva di pittura e scultura" curata dall'Associazione Espressioni Artistiche del Litorale presso il centro culturale Pascoli e alle 10.30 la partenza della Sparesea Run, la manifestazione podistica non competitiva di 5-12 km promossa in collaborazione con Litorale Runner.

Nell’arco della giornata anteprima italiana dello spettacolo itinerante “Alice nel paese delle Meraviglie” nel quale un gruppo di artisti, con meravigliosi costumi e coinvolgenti musiche, si esibiranno in una performance itinerante di animazione e interazione con il pubblico. Dalle 12.00 apertura stand enogastronomico con orario continuato fino alle 23.00. Dalle 15.00 i giochi di una volta con 40 postazioni e animazione per bambini.

Alle 16.00 “Zampe in Festa” rassegna canina con sfilata a cura dell’associazione Peluches e alle 17.00 “Grande assalto al palo della cuccagna” a cura dell’associazione sportiva "Gli acrobati della cuccagna" riconosciuta dal Coni. Dopo la loro esibizione, gli acrobati saranno pronti a sfidare le squadre che vorranno iscriversi alla gara per arrivare in cima al palo sporco di grasso e assicurarsi il premio.

A chiudere la Festa, martedì 1. maggio alle 21.00, saranno “I Rodigini”, l’orchestra che intratterrà il pubblico con la sua esibizione, uno spettacolo decisamente alternativo che ripercorre i più grandi successi musicali degli ultimi quarant’anni e musica da ballo.