A Peseggia torna la tradizionale Festa dei bisi

Al via venerdì 24 maggio la 52esima edizione della Festa dei Bisi di Peseggia. La manifestazione, che proseguirà fino a lunedì 3 giugno (con una pausa martedì 28 maggio), promuove il biso a denominazione comunale (De.Co.). In programma attività sportive, intrattenimento e buona cucina improntata sulle dolci perle del territorio con il piatto principe “Risi e bisi De.Co., ricetta depositata. La festa di Peseggia è inserita nella rassegna dell'Unione delle Pro Loco (Unpli) che raggruppa le diverse feste dei Bisi del Veneto.

Il programma

Tra gli appuntamenti in programma venerdì 24: alle 19.00 la "Corsa dei bisi" e la “Free gravel dei bisi”, escursione in bicicletta al chiaro di luna. Sabato 25, alle 17, gara di coppa Italia di tiro alla fune su prato categorie 680 kg e 700 kg, in collaborazione con Asd Taf Scorzé. Domenica 26 maggio, alle ore 11.00, l'inaugurazione ufficiale con le autorità. Aprirà il corteo la Contrada della Cerva di Noale con musica e sbandieratori.



La festa dei Bisi proseguirà quindi lunedì 27: alle 19.00 la cena degli studenti e dei genitori dell’istituto comprensivo Martini di Peseggia. A seguire lo spettacolo teatrale “Tutto in un giorno” della compagnia “Gli imprecisi”. Mercoledì 29, alle 20, serata e cena per i nati nel 1954-1964-1974. Giovedì 30 maggio: "Biso’s party". Venerdì 31 maggio, alle 21, concerto della tribute band “Nuovo Fronte del Vasco”. Sabato 1° giugno, alle 18.30, "Cabacirkus!", uno spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo. Domenica 2 giugno, alle 11.30, sfilata e benedizione dei mezzi agricoli e da lavoro; alle 12.00 pranzo della terza età. Alle 15.30 pedalata dei bisi alla scoperta dei Forti con ritrovo presso lo stand della festa. Lunedì 3 giugno, alle 12.00, pranzo con gli ospiti del Centro Diurno L'albero Maestro di Peseggia; alle 19.00 cena dei bambini e dei genitori dell’asilo Spangaro e alle 23.00 chiusura della pesca di beneficenza.