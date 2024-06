Al via la seconda edizione della "Festa dei Fioi" con stand gastronomici, musica dal vivo e dj set

La Festa dei Fioi, che è alla sua seconda edizione e rientra nel palinsesto de Le Città in Festa, si terrà il 29 e 30 giugno nella Parrocchia Santa Maria del Carmelo a Mestre, in zona Favorita. La festa nasce dall'impegno di alcune persone che da anni si confrontano su tematiche legate alla crescita dei ragazzi dopo l'esperienza della Cresima nelle parrocchie San Marco, Sacro Cuore e Santa Maria del Carmelo di Mestre.

La festa prenderà il via nel pomeriggio di sabato 29 giugno con lo spazio dedicato ai bambini, ma il vero inizio sarà quello delle ore 19 con l'apertura degli stand gastronomici e non mancheranno musica dal vivo e Dj set. In evidenza l'incontro di domenica 30 giugno, dedicato a giovani e adulti, per riflettere sui comportamenti a rischio nella vita dei ragazzi e dei loro educatori. L'ospite d'onore sarà Marco Anzovino musicoterapeuta, scrittore ed educatore in una comunità terapeutica per il recupero di ragazzi tossicodipendenti. Sempre domenica, oltre alle iniziative gastronomiche e di intrattenimento, ci sarà anche l'estrazione della lotteria alle 21.30.

«L'evento vuole essere un momento di festa – ha sottolineato l'assessore comunale Laura Besio – ma anche educativo. Come assessore alle Politiche educative sento la necessità di promuoverlo e incoraggiarlo, per non perdere di vista la riflessione sul benessere e sulla crescita dei giovani, attraverso momenti di incontro». Si tratta di un'iniziativa rivolta a tutte le generazioni, con diverse proposte che spaziano da appuntamenti musicali ad occasioni di convivialità per consentire "ai fioi" di raccogliere fondi a sostegno delle loro attività estive. «Diamo un grande valore alle manifestazioni come questa – ha affermato il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto – perchè serviranno ad aiutare chi vorrà programmare iniziative simili anche in altri ambiti parrocchiali o scolastici».