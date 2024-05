Torna la Festa dell’asparago di Badoere e della fragola di Gardigiano

Gardigiano torna con la 46esima edizione della Festa dell’asparago Igp di Badoere e della Fragola di Gardigiano. Due i fine settimana di festa: da venerdì 10 a domenica 12 maggio e da venerdì 16 a domenica 19 nella tensostruttura all’interno del piazzale della parrocchia di San Donato.

La festa aderisce da tempo al cartello di promozione “Germogli di primavera”, la grande rassegna gastronomica dedicata all'asparago di Cimadolmo e Badoere I.G.P. La realizzazione di questo evento è, come sempre, merito della collaborazione e dedizione dei numerosi volontari che si prodigano tutto l'anno per la buona riuscita dell'iniziativa. «In questa festa offriamo ai nostri ospiti i piatti tradizionali della festa, che vanno dall'ottimo risotto con gli asparagi al piatto tipico con uova e asparagi, dal cremoso risotto alle fragole, alla grigliata» affermano gli organizzatori.

Il programma

Venerdì 10 apertura della festa con specialità della serata, “spiedo con polenta”, mentre sabato 11 la specialità della serata sarà “Stinco allo spiedo”. Domenica 12 giornata ricca di appuntamenti con alle 9.00 il torneo di dama italiana con il secondo trofeo memorial “Nicolò Calivà”, quindi l’esposizione dei trattori storici e alle 11.15 l’inaugurazione con le autorità, la banda musicale di Zero Branco e le majorettes Blue Bell di Trebaseleghe. Alle 12.30 pranzo speciale per la festa della mamma con prenotazione obbligatoria entro il 10 maggio al 351 8001875. Giovedì 16: specialità cena della costata; venerdì 17: spiedo con polenta e cena delle scuole elementari e dell’infanzia di Gardigiano. Sabato 18 specialità della serata: galletto allo spiedo. Domenica 19, alle ore 10.00, primo Vespa raduno con il Vespa Club Noale e Iron Horses Mc Venezia, quindi il pranzo con specialità spiedo con polenta.



Sempre domenica 19 verrà organizzata un'escursione naturalistica a piedi: insieme all'agronomo Davide Simionato e al dott. Cornelio del consorzio Acque Risorgive, i partecipanti scopriranno le caratteristiche delle piante del territorio nonché la funzionalità delle ultime opere idriche che sono state eseguite negli ultimi anni nella zona di Gardigiano e non solo. Il ritrovo è previsto alle 8.45 davanti ai capannoni della festa e l'escursione durerà circa 3 ore e mezza. Per chi volesse, al ritorno verrà poi offerto un primo piatto presso lo stand enogastronomico. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione scrivendo a: info@prolocoscorze.it o amicidellafragola.gardigiano@gmail.com. Alle ore 22 chiusura della festa con torta gigante per tutti.