Tutte le iniziative per la festa della donna a Venezia a provincia

Il prossimo lunedì è l'8 marzo e, nonostante quest'anno così particolare, Venezia ha scelto di celebrare lo stesso, anche se in modo alternativo, la festa della donna. Tra eventi online, concerti a distanza, sconti e molto altro ancora ogni comune della provincia di Venezia ha scelto di non rinunciare alle celebrazioni per questa festività così importante per ricordare, anche in questo 2021, il ruolo fondamentale delle donne. Ecco allora le iniziative organizzate a Venezia e provincia per la festa della donna.

Iniziative per tutto il mese a San Donà di Piave

San Donà di Piave ha scelto di festeggiare le donne per tutto il mese di marzo con proposte e iniziative per dare voce alle donne e al territorio. A partire da lunedì 8 e per tutto il mese di marzo verranno messi online sulla pagina Facebook del Comune alcuni brevi video, in cui ad alcune tra le tante donne impegnate nel territorio, viene chiesto “cosa significa essere donna l’8 marzo 2021”. Alla Biblioteca Civica ci sarà una selezione di titoli per riflettere sul tema delle donne e della condizione femminile e sarà reso disponibile sul sito della biblioteca anche una "vetrina tematica" di libri sul Catalogo Bimetrove (intitolata "Donne protagoniste della propria vita e della storia”)". L'associazione di fotografia Camera Chiara propone, invece, un video sulle pagine social del Comune che raccoglie immagini di donne del territorio, musicato da Alice e Marco Risolino.

Eventi per le donne e mostre all'aperto a Noale

La città di Noale ci tiene a coinvolgere i propri concittadini con iniziative semplici e covid-free, ma non per questo meno importanti, dedicate alla festa della donna. Dal 4 marzo ci sarà un’installazione video presso la Torre dell’Orologio, e una campagna social, dedicata alle donne nell’arte del maestro noalese Egisto Lancerotto. Lunedì e martedì nell’atrio della biblioteca, c'è la mostra dell’artista Anarkikka, in collaborazione con il centro Sonia Antiviolenza. Inoltre ci sarà un evento, l'8 marzo e su prenotazione entro le 12, presso il Palazzo della Loggia, dove saranno esposti e visibili i ritratti di Marianna e Giuseppe, i genitori di Egisto Lancerotto dopo il restauro dello studio Giovanna Niero. Inoltre, dall’8 marzo sul canale podcast della Città di Noale un interessante approfondimento sulla “Donna a Noale nel 500” e in Biblioteca un’ accurata bibliografia scelta dedicata sempre alla giornata.

Un bando per l'imprenditorialità femminile dalla Regione Veneto

Nella Regione Veneto è in arrivo un bando da 1,5 milioni di euro per l’imprenditoria in rosa, finalizzato all’erogazione di contributi in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile. Bando che, tra le altre, prevede contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature di fabbrica, nuovi mobili, opere edili, murarie, impiantistiche, software, brevetti e licenze, che a differenza dei bandi precedenti che coprivano il 30% della spesa sostenuta, questa volta offre una copertura del 40%. Per aderire al bando si ha tempo fino a mercoledì 24 febbraio, mentre i tempi di presentazione partiranno dalle ore 10 di martedì 2 marzo fino alle ore 17 di giovedì 4 marzo. Il testo bando è disponibile nel sito della Regione nell’apposita sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

Concerti virtuali e omaggi per le donne all' Hard Rock Cafè di Venezia