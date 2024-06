Festa della Musica in galleria, un viaggio tra le più belle sigle dei cartoni con ospiti speciali

Sarebbe davvero un sogno ritornare ai momenti spensierati dell'infanzia quando, tra pomeriggi di gioco e tv, era subito sera. Tutti noi abbiamo le nostre macchine del tempo ma quelle che per eccellenza conducono la mente in un viaggio all'indietro tra emozioni e ricordi sono i cartoni animati preferiti e le voci iconiche che li hanno resi indimenticabili.

Al Centro Commerciale Porte di Mestre sabato 22 e domenica 23 giugno arriva la Festa della Musica con due incredibili ospiti: Giorgio Vanni e Cristina D’Avena!

La festa inizia in grande stile sabato 22 giugno alle ore 21 con il live show di Giorgio Vanni, il re delle sigle dei cartoni animati. La sua voce, che ha accompagnato intere generazioni di bambini e ragazzi, farà ballare tutti con l'energia e l'entusiasmo di sigle indimenticabili come "Dragon Ball", "Pokémon" e tante altre.

La festa continua domenica 23 alle ore 18 con l'intramontabile Cristina D'Avena. La regina delle sigle TV salirà sul palco per regalare al pubblico una performance carica di allegria, accompagnata da un pizzico di nostalgia per i più grandi. Con la sua voce dolce e inconfondibile, farà rivivere i brani che hanno segnato l'infanzia di generazioni di bambini, da "Kiss Me Licia" a "Sailor Moon", passando per "Holly e Benji".

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sull’App Porte di Mestre: scaricatela subito e riservate il vostro posto, per vivere una serata all'insegna della musica e del divertimento!

L'accesso all'area, presso il parcheggio esterno del Centro Commerciale Porte di Mestre - Ingresso Marghera, sarà consentito due ore prima dell'inizio delle esibizioni.

Il 22 e il 23 giugno appuntamento a Porte di Mestre per cantare a squarciagola e ballare insieme alla Festa della Musica: un appuntamento davvero speciale dedicato a tutta la famiglia, dove la magia delle sigle TV prenderà vita e farà sognare per l’ennesima volta sia i bambini sia i loro genitori.

Informazioni utili

Quando: 22-23 giugno

Dove: Centro Commerciale Porte di Mestre – Via Don Tosatto 22, Mestre

Link: QUI