Cerimonie a Venezia, Mestre e Favaro Veneto per celebrare la Festa della Repubblica

Cerimonie a Venezia, Mestre e Favaro Veneto per celebrare il 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

Il programma

L’alzabandiera in Piazza San Marco si svolgerà alle ore 9.15 e sarà preceduto prima dall’afflusso e posizionamento dei reparti in Armi, dei Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e del Gonfalone di Venezia (ore 8.55). Seguirà la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A Mestre, in Piazza Ferretto, le celebrazioni inizieranno alle 10.15. L’Alzabandiera è in programma alle ore 10.35 cui seguiranno gli onori resi a un reparto militare. Le commemorazioni a Favaro Veneto, invece, prenderanno il via alle ore 11.10, in Piazzale Cavalieri della Repubblica italiana. Ai saluti dei rappresentanti istituzionali seguirà un concerto della banda musicale di Tessera.

Il concerto

Alle 11.00, come da tradizione, al Teatro La Fenice di Venezia, si svolgerà il concerto straordinario offerto alla cittadinanza. L’evento – giunto alla sua 18esima edizione – è organizzato in collaborazione con la Prefettura di Venezia, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia, l’Esercito italiano e la Marina militare. Musiche di Claude Debussy, Sergej Rachmaninov, Franz Liszt, Modest Musorgskij. Al pianoforte Giacomo Menegardi, vincitore della XXXIX edizione del Premio Venezia, organizzata in collaborazione con la Fondazione Amici della Fenice. Gli inviti per il concerto (posti numerati) possono essere ritirati, massimo due a persona, dalle 10.00 alle 17.00 nella biglietteria del Teatro La Fenice e nella biglietteria Vela di Piazzale Cialdini a Mestre, fino a esaurimento dei posti disponibili.