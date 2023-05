Festa della Sensa, Venezia rinnova lo sposalizio con il mare e celebra il gemellaggio con Longarone

Domenica 21 maggio Venezia rinnova lo sposalizio con il mare in occasione della “Festa de la Sensa”, il tradizionale appuntamento con cui la città celebra la ricorrenza legata alla storia della Repubblica Serenissima e riconsolida il suo intimo rapporto con l’acqua. Quest’anno sarà la città di Longarone a ricevere l’anello dogale del gemellaggio Adriatico, che verrà restituito dalla città ucraina di Odessa a cui era stato dato in custodia nell’ultima edizione del 2022.

L’idea del gemellaggio con la città della comunità bellunese nasce da una duplice motivazione: la prima legata all’acqua, elemento che unisce Venezia alle Dolomiti luogo dal quale partivano gli Zattieri del Piave, quegli uomini che per secoli hanno portato dalle montagne fino alla Laguna lungo il fiume i tronchi d'albero sui quali, tra l'altro, la Serenissima ha edificato la città e la sua flotta navale all’interno dell’Arsenale. La seconda è legata alla ricorrenza dei 60 anni del disastro del Vajont che il 9 ottobre del 1963 ha sconvolto una comunità e provocato la morte di 1.917 persone, tra cui 487 tra bambine e bambini al di sotto dei 15 anni.

«Ringrazio il sindaco Luigi Brugnaro che ha avuto l’idea di darci questa straordinaria opportunità e condividere questo importante momento per la città di Venezia - è il commento di Roberto Padrin, sindaco di Longarone –. Le nostre due comunità sono legate soprattutto dalla grande opera degli “zattieri” che portarono in Laguna migliaia di tronchi che sono stati utilizzati non solo per costruire la città ma anche le sue flotte che l’hanno resa una potenza sui mari. Il ricordo del disastro del Vajont, che quest’anno celebra i 60 anni, è poi un ulteriore elemento che unisce i nostri due territori e le comunità. Per noi essere domenica a Venezia sarà un grande orgoglio».

«Venezia è la più antica città del futuro e come tale non dimentica i suoi legami con il passato, con la storia e con le genti che l’hanno resa così grande nel tempo – sono le parole del sindaco Brugnaro –. Dopo il gemellaggio con Odessa, è un onore per Venezia legare il suo nome a quello di Longarone e alla sua comunità. Da 60 anni si parla di questa terra per il disastro del Vajont, ma questa città è per Venezia significativa perché da quella valle partivano le zattere con il legno che serviva a costruire le navi della Serenissima e anche edificare i palazzi. L’acqua unisce queste due comunità ed è un piacere onorare Longarone con l’anello dogale e allo stesso tempo dare un forte segnale di ricordo, di memoria e di monito per quanto accaduto il 9 ottobre di 60 anni fa».

Il programma

La Festa della Sensa inizierà dai Giardini Reali a San Marco dove alle 9.00 è prevista l’inizio della cerimonia del gemellaggio con lo scambio dell’anello tra il sindaco Brugnaro e il sindaco Padrin.

Alle 10 è prevista la partenza del corteo acqueo, come sempre a seguito della “Serenissima” che assume le veci del Bucintoro, con il Consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto al timone, e con 18 vogatori dell’equipaggio, anche quest’anno composto dalla remiera di Portosecco. A bordo saliranno le autorità civili, militari e religiose con il patriarca Francesco Moraglia, l’ammiraglio della Marina Militare Andrea Petroni e i due sindaci di Venezia e di Longarone.

Alle ore 10.30 Brugnaro, Moraglia e l’Ammiraglio e Petroni rinnoveranno il rito dello sposalizio del mare con il lancio di una corona d’alloro per tutti i caduti del mare e dell’anello dogale da parte del sindaco.

A seguire, alle 11.15, sarà celebrata la messa dal patriarca di Venezia nella chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia.

Cerimonie ed eventi

Ore 9.15 "Gemellaggio Adriatico della Festa della Sensa"

Ore 10.00 Partenza del corteo delle Remiere da Piazza San Marco a Lido di Venezia

Ore 10.40 Cerimonia dello Sposalizio del Mare davanti alla Chiesa di San Nicolò del Lido

Ore 11:00 Esibizione Coro Serenissima nel piazzale della chiesa di San Nicolò del Lido.

Ore 11.15 Santa Messa nella chiesa di San Nicolò del Lido

Sabato 20 maggio - Lido di Venezia

Dalle 17 alle 20: uno speciale omaggio ai The Beatles con i The BeatBoys e BeatGirls.

Sabato 20 e domenica 21 maggio - San Nicolò, Lido di Venezia

Dalle ore 10.30 alle 21.00 torna il mercatino tradizionale della Sensa: hobbisti, creatori di ingegno, onlus, commercianti e street food per accompagnare questo weekend di festa.

Dalle ore 10.30-21.00: Studio-Mobil, Urbanthinktank Venezia / Sarajevo, il palcoscenico nomade effimero a San Nicolò al Lido, a cura di Global Campus Eiuc.

Domenica 21 maggio - Piazzale Santa Maria Elisabetta, Lido di Venezia

Ore 9.00 “Mark Sancti - La Porta del mare” e "Il Camino del Leon" a cura di Nordic Walking Venezia Serenissima e LILT

Dalle ore 10.00 alle 18.00: rievocazioni storiche seicentesche a cura del gruppo Moschettieri di Candia e Gruppo Storico Città di Palmanova.

Regate de la Sensa - domenica 21 maggio

Partenza all'altezza del molo di S. Marco - Bacino di S. Marco - Canale di S. Nicolò - canaletta S. Maria Elisabetta - ritorno e arrivo a S. Nicolò del Lido.