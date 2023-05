A Chioggia torna la Festa dello Sport con esibizioni e mostre

In concomitanza con la Giornata Nazionale dello Sport, l’amministrazione comunale di Chioggia ripropone anche per quest’anno la Festa dello Sport. L’appuntamento è per il 4 giugno, quando le associazioni sportive cittadine saranno in Corso del Popolo la mattina con i loro gazebo per animare la città.

Tra gli eventi in programma c’è anche la mostra dei cimeli storici delle squadre di calcio italiane, memorabilia come le maglie di Pelè, Maradona, Zico, Baggio, Zoff, Monzeglio, Paolo Rossi, dei fratelli Ballarin e molti altri campioni, oltre a gagliardetti storici di tutti i club. Si potranno vedere anche le storiche maglie dell’Union Clodiasottomarina. La mostra nasce dalla collaborazione tra la Lega dei collezionisti e il Museo Aldo e Dino Ballarin e sarà visitabile presso il Tempietto San Martino in campo del Duomo. Inaugurazione sabato 3 giugno alle ore 10.00. Orario di apertura: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 22.00. Ingresso gratuito.

Nel corso della Giornata verranno consegnate delle targhe in memoria dei cittadini che si sono distinti per dedizione e impegno nel mondo dello sport e che, nonostante la loro prematura scomparsa, ancora oggi sono vitale esempio dei valori fondanti dello sport. «Come amministrazione comunale – ha detto Daniele Tiozzo Brasiola, vicesindaco e assessore allo Sport di Chioggia –, abbiamo preso l’impegno di replicare questa bella festa tutti gli anni, anche dopo il grande successo del 2022. Si tratta di un evento al quale tengo particolarmente perché sono convinto che i valori dello sport, oltre ad essere tra i primi da trasmettere ai più piccoli, siano trasversali e accomunino tutti quanti. Così come mi sta particolarmente a cuore la consegna delle targhe alla memoria di Francesco Criscenti, Costanzo e Davide Antoniella Massimo Bonaldo».

Sempre il 4 giugno, inoltre, il Centro Astoria in Lungomare Adriatico ospiterà la prima tappa del Real Beach Cup 2023, torneo AIBVC Categoria L3 con formula gioco 2x2 maschile e femminile. La partecipazione è aperta a tutti.