Festa di San Servolo: ad agosto l’isola si apre alla città con laboratori, spettacoli e concerti

Sta per arrivare la Festa di San Servolo, che si terrà sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 agosto e che proporrà, per ogni serata a partire dalle 18.30, intrattenimenti per le famiglie e un divertente e originale spettacolo, “Il giro del mondo in 80 giorni” liberamente tratto dal celebre romanzo di Jules Verne, prodotto dalla Fondazione Emilia Bosis di Bergamo, che metterà in scena, insieme agli attori, anche cavalli, pappagalli e rapaci.

Inoltre vi saranno laboratori, svolti in sicurezza e condotti da personale specializzato, alla scoperta del mondo dei rapaci ammaestrati. E ancora, giri a cavallo di un pony, l’esperienza del “battesimo della sella” e lo spettacolo di burattini curato dalla burattinaia solista (una delle poche in Italia) Daniela Castiglione, che affascinerà il pubblico con le sue meravigliose e fantastiche storie di avventura, amori e viaggi. Infine, dalle ore 21,00 tutte le sere, musica live e lunedì 14 agosto il teatro comico di Carlo & Giorgio.

Tutte le attività per i bambini, i laboratori, gli spettacoli e i concerti sono gratuiti. Nel grande parco, inoltre, gli ospiti della festa potranno fare picnic, prendere un aperitivo, gustare una grigliata al barbeque dell’isola o cenare nel nuovo ristorante “Robe da Mati”. Sarà infine possibile visitare gratuitamente ogni giorno il Museo della Follia che ricorda, attraverso un percorso della memoria, la storia dell’isola, quando era il manicomio della città. Aperta anche la mostra fotografica di Gaby Wagner dedicata a Venezia e il padiglione del Niger allestito in occasione della 18. Biennale di Venezia.

«L’isola è un bene pubblico e come tale va offerto ai cittadini che ogni giorno possono venire in visita del complesso e godere del suo bellissimo parco e dei servizi che la nostra società garantisce agli ospiti: caffetteria, ristorante, visita del Museo della Follia, della Chiesa del ‘700 e dell’antica farmacia, senza contare delle mostre temporanee che periodicamente vengono qui allestite» spiega Simone Cason, amministratore unico di San Servolo srl.

Il programma