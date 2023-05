La festa finale del Festival del Volontariato "Mirano città del dono"

Al via, a Mirano, la ventiduesima edizione del Festival del Volontariato, grazie al quale le associazioni del Forum del Terzo Settore sono state chiamate, dall’amministrazione comunale, a "mettere in piazza" il loro operato, quest’anno anche con un’importante collaborazione con la Festa di Sguardi “Ricucire il domani”, organizzata dagli istituti scolastici superiori miranesi e dal Network per il bene comune della Diocesi di Treviso e coordinata da don Mario Da Ros.

Inoltre, sabato 13 maggio, in una piazza Martiri impreziosita dai volontari di decine di associazioni di volontariato e sportive con i loro gazebi, si terra? la festa finale del festival edizione 2023.

«È stato uno sforzo notevole quello richiesto alle associazioni del Forum del Terzo Settore presieduto da Paolo Morlotti, ad altre associazioni del territorio e agli uffici comunali, in particolare al Servizio Interventi Sociali. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nella forza dell’unita?», ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali e al Volontariato Alessandra Fiorio.

«Siamo orgogliosi di aver istituito la prima Citta? del Dono e di aver subito promosso, attraverso i significativi eventi del festival, la cultura della donazione quale valore fondamentale per rendere la citta? sempre piu? inclusiva e solidale», ha affermato il sindaco Tiziano Baggio.

«Non c’e? scambio piu? prezioso se non quello che si chiama dono, perche? il dono da? gioia a chi lo riceve, ma anche a chi lo offre. Mirano vuole crescere in questa direzione e ne vuole essere orgogliosa, con ben quaranta associazioni del Terzo Settore che stanno lavorando quotidianamente in sinergia tessendo reti e relazioni nel nostro territorio miranese», ha dichiarato il presidente Paolo Morlotti.

Gli appuntamenti di sabato 13 maggio

Dalle ore 16.00 gazebi di tutte le associazioni in piazza Martiri;

alle ore 16.00 la FIAB Mirano Riviera del Brenta offre la possibilita? di pedalare in compagnia; ritrovo di fronte al Municipio per un percorso semplice di circa 8 km, adatto a famiglie e bambini, con rientro in piazza. È gradita la prenotazione (Morena P., 3355988550).

alle ore 17.00 concerto del Coro Insieme AVID I Fiorellini, diretto dalla maestra Cristina Alessandri.

alle ore 18.30 si terra? la celebrazione eucaristica in Duomo San Michele Arcangelo.

alle ore 19.30 sfilata delle autorita? ed esibizione della Filarmonica di Mirano – Banda Cittadina diretta dal maestro Stefano Corro?;

alle ore 20.30 concerto del Dono organizzato da AVIS, AIDO e ADMO con la partecipazione delle band giovanili Arance Meccaniche, Fiftyfive, KickSnare e Duck’s Dookie e con testimonianze sulle donazioni biologiche.

Infine, da mercoledi? 17 a domenica 28 maggio, presso la sala polivalente della Parrocchia San Leopoldo, il Ce.Svi.Te.M. ha organizzato un’interessante mostra interattiva sull’emigrazione dall’Africa, intitolata “Il rumore dei passi” (orario di apertura: 10 – 12 e 16 – 22), ultimo dei dodici appuntamenti che hanno arricchito il Festival del Volontariato miranese.