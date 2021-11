Festa del folpetto "a scotadeo" al Lido di Venezia

Festa del Folpetto al Lido di Venezia sabato 20 novembre 2021, dalle 18 alle 21, in Gran Viale Santa Maria Elisabetta promossa da Lido Oro Benon al Dolce Vita con i bussolai di Pellestrina e San Pietro in Volta. Per la prima volta tutti insieme i tre forni dei bussolai: Panificio Corrado Ballarin, Panificio Ballarin Malta di Marco e Alessandro Ballarin, El Forno del Berto di Vianello Roberto.

Folpetti a “scotadeo” nostrani bolliti nel pentolone come una volta, tagliati a metà e gustati con i bussolai e un bicchiere di vino per promuovere ricette e prodotti locali di qualità. «Una bella iniziativa - commenta il Consigliere Delegato del Sindaco ai rapporti con le isole e alla pesca Alessandro Scarpa Marta - che promuove i prodotti ittici e la gastronomia locale del nostro territorio, come il pesce a chilometro zero e le cozze delle nostre acque, promuovendo anche i bussolai specialità da forno tipica di Pellestrina e di San Pietro in Volta, portando avanti così le antiche ricette tramandate di padre in figlio».