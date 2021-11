Festa della Salute 2021, confermato il tradizionale mercatino

Torna il mercatino in occasione della festa della Madonna della Salute: dal 19 al 21 novembre 2021, nell'area a ridosso di punta della Dogana, saranno collocati i tradizionali banchi con in vendita candele e dolci. In particolare, gli articoli religiosi saranno collocati in campo della Salute e in campo San Gregorio, mentre in Rio Terà dei Catecumeni ci saranno i banchi dedicati alla vendita di articoli vari (frittelle, frutta candita, dolciumi, caldarroste, palloncini, giochi e altro ancora). In tutto una trentina di banchi.

«Sarà una gran bella festa - dice l'assessore Sebastiano Costalonga - soprattutto per i bambini, che più di tutti hanno sofferto per il distanziamento sociale e la didattica a distanza imposti a causa della pandemia. Un modo per tornare a socializzare, a relazionarsi con i coetanei e godere delle gioie proprie dell’età dell’innocenza. Le tradizioni servono a tenere vivo il tessuto sociale e vanno mantenute».

Gli appuntamenti cominciano già giovedì 18 novembre, in tarda mattinata, con l'apertura del ponte votivo da parte del patriarca Francesco Moraglia con il sindaco Luigi Brugnaro. Sabato 20, alle 18.15, sarà la volta del pellegrinaggio diocesano dei giovani con un rosario processionale che andrà da campo San Maurizio alla Salute, passando per il ponte votivo. Nel giorno della Festa, domenica 21 novembre, la Basilica sarà aperta dalle ore 6 alle ore 22.30 e le Messe saranno celebrate unicamente all’inizio e alla fine della giornata, con un numero di fedeli limitato nel rispetto del distanziamento sociale.

Nei giorni di sabato 20 e domenica 21 novembre saranno predisposti dei percorsi guidati per consentire a tutti i fedeli di passare dinanzi l’immagine della Salute e regolamentare il flusso dei pellegrini. Le regole di contingentamento imporranno alcune accortezze ulteriori: sarà possibile partecipare alle sante Messe previste dall’orario, ma solo nel limite dei posti disponibili in chiesa: potranno essere presenti 75 fedeli nei posti a sedere.

Per tutto il periodo della Festa i fedeli non potranno accendere autonomamente le candele votive, che saranno offerte alla Madonna unicamente deponendole nelle casse predisposte lungo il percorso: saranno poi i volontari a provvedere all’accensione di alcuni ceri.