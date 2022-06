Massimo Luca e Hu sul palco della festa della musica di Portogruaro

Portogruaro ospita la Festa della musica, organizzata dal Comune assieme alla Pro Loco. Lo spettacolo è in programma martedì 21 giugno con un doppio concerto: il compositore Massimo Luca con la sua chitarra acustica e la giovane Federica Ferracuti, in arte HU.

Due generazioni a confronto: Massimo Luca è stato protagonista negli anni ‘80 e ’90 come accompagnatore dei più famosi cantautori italiani (Battisti, De Andrè, Guccini, Bertoli, Conte, Concato, Bennato, Dalla ed altri); la cantautrice e polistrumentista HU, apprezzata e seguita dai più giovani, ha partecipato nel 2021 ad AmaSanremo con la canzone “Occhi Niagara” e nel 2022 a Sanremo nella sezione big in coppia con HighSnob.

Da mercoledì 29 giugno, e per tutto il mese di luglio, tornano anche i mercoledì musicali in centro storico, con band e artisti che si esibiranno negli angoli più suggestivi della città. Per il 21 giugno e per tutti i mercoledì musicali è prevista l’apertura straordinaria delle attività commerciali del centro.