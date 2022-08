Torna a Caorle la Festa del Pesce

Due fine settimana all'insegna del gusto e delle tradizioni dal 16 al 18 e dal 23 al 25 settembre: ritorna l'appuntamento con la Festa del Pesce, evento organizzato da Pro Loco Caorle e Comune di Caorle, che ha l'obiettivo di far rinascere le antiche tradizioni della comunità caorlotta e di promuovere il gustoso pesce di Caorle.

Nei due fine settimana, le cucine, che sforneranno piatti a base di pesce fresco alla griglia, pesce fritto ed altri prodotti tipici del mare di Caorle, saranno aperte i venerdì e sabato per la cena, dalle ore 18 alle 21, e le domeniche a pranzo, dalle ore 11.30 alle 17.

L'organizzazione dell'evento ha visto il coinvolgimento del panorama associazionistico locale: l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco hanno infatti fortemente voluto dare alla Festa del Pesce il significato di una vera e propria festa della Città di Caorle e di tutte le sue pregevoli realtà nell'ambito del cosiddetto Terzo Settore. Particolare attenzione è stata dedicata anche all'inclusività: la Festa del Pesce rientra, infatti, in un progetto nazionale e regionale dedicato agli eventi turistici inclusivi. Saranno dunque predisposti tutti gli accorgimenti necessari a consentire l'accesso alla spiaggia delle persone con disabilità motorie ed, inoltre, sarà predisposto un servizio di accoglienza per persone con altre difficoltà.

Non poteva mancare anche un'attenzione al tema ambientale: tutte le stoviglie impiegate durante la Festa del Pesce saranno in materiale biodegradabile. Come da tradizione, la Festa del Pesce sarà accompagnata da eventi di richiamo: la sera del 16 settembre, dalle 20 in avanti, a pochi passi dall'area adibita alla consumazione dei piatti, si potrà assistere al concorso culinario “Sardee in Grea”, che vedrà sfidarsi 20 coppie di chef non professionisti con l'obiettivo di realizzare il miglior piatto di sardine alla griglia. A condurre la serata sarà il noto chef e conduttore televisivo Simone Rugiati.

Sabato 17, invece, la Festa del Pesce sarà accompagnata dal “Concertone finale” della prima edizione del Caorle Soundfest, rassegna dedicata alle band musicali del posto. Domenica 18, vedrà la Caorlina Grande Città di Caorle arrivare proprio di fronte alla spiaggia del Santuario. Presenti in spiaggia anche dei pittori impegnati in una ex tempore di pittura. Venerdì 23, da non perdere il concerto de “I nostalgici” (ore 21), mentre sabato 24 toccherà ai “Caramel” esibirsi (ore 21). Sempre sabato 24, terminerà presso la Festa del Pesce la sfilata degli “Sbandieratori di Narni” che, dopo aver percorso tutto Viale Santa Margherita, arriveranno verso le 19.30 presso il Santuario della Madonna dell'Angelo. Domenica 25, infine, previsto dj set.