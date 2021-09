La prima edizione della Festa della Polpetta a Marghera

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

È in arrivo la prima edizione della "Festa della Polpetta" di Marghera, con degustazioni nei bar-ristoranti del centro ed eventi. Tre gli ingredienti fondamentali, oltre alla gastronomia locale: musica, circo e sport. Serviranno a dare gusto e allegria alla manifestazione di fine estate, organizzata dall'associazione "Marghera 2000". Il calendario degli appuntamenti comprende show di gruppi musicali e artisti circensi professionisti, ma anche esibizioni di società sportive locali (minibasket, Giants Basket Marghera, Calcio Marghera, Pattinatori Marghera).

Il programma dettagliato

- Sabato 18 settembre:

Mattino ore 10.00 - Il Maestro Paolo Diesis e la sua fisarmonica cromatica. Concerto itinerante in acustico con intrattenimento nelle attività commerciali del centro.

Pomeriggio: ore 16.00 - Esibizione ludico sportiva della palestra Anytime Fitness di Piazza Mercato

ore 17.30 - Esibizione degli allievi della Scuola di Minibasket della società professionistica Giants Basket Marghera

Sera: ore 19.00/24.00 - musica dal vivo presso i ristoranti e i bar di piazza Mercato e Piazza Municipio. Cinque band con repertorio di musica moderna e anni 60/80

- Domenica 19 Settembre:

Mattino: dalle 9.00 - “Chi cerca…trova” Mercatino dell’usato, vintage e artigianato hand-made.

Ore 10.00 - dimostrazioni ludico sportive degli allievi (categoria cuccioli guidati dai lori istruttori) delle società Pattinatori Marghera e Calcio Marghera.

Pomeriggio: 17.30 - esibizione di arte varia degli allievi del Teatrino di Via Pasini di Marghera.

Sera: dalle 19.00 alle 23.00 Circo Daiana Orfei. Esibizione di artisti circensi professionisti in forma itinerante. Attrazione “ la bicicletta galattica”: grande biciclo illuminato con luci multicolori. Spettacolo gratuito raccomandato per il divertimento di famiglie, adulti e bambini.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...