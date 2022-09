Marghera, weekend con la Festa della Polpetta

Esibizioni sportive, concerti, spettacoli per bambini, un mercatino dell'usato e, soprattutto, la "regina" di questo speciale evento: la polpetta, che potrà essere gustata in varie ricette nei bar e ristoranti della zona, assieme ad altri piatti tipici. È la "Festa della Polpetta" di Marghera, che torna sabato 17 e domenica 18 settembre rinnovando un appuntamento che lo scorso anno aveva riscosso molto successo. A organizzarla è l'associazione Marghera 2000 in collaborazione con il Comune e Vela Spa, nell'ambito del palinsesto “Le Città in Festa”.

Nonostante le difficoltà, come sottolineato dall'organizzazione, si è riusciti a riproporre un evento che nel 2021 aveva registrato una partecipazione di pubblico quasi insperata, tanto che già a metà serata la scorta di polpette preparata era esaurita. Quest'anno l'evento sarà ancora più attraente e coinvolgente, con un programma ricco e variegato tra piazza Mercato (dove sarà anche allestito un grande palco) e piazza Municipio.

Il programma

Sabato 17 settembre

10.30 esibizione di karate con Shin Bu Kan Marghera

15 esibizione di pattinaggio con Asd Pattinatori Marghera

16.30 esibizione di pallacanestro con Giants Basket Marghera

17.30 “Chisciotte, Fenicottero”, spettacolo teatrale per bambini del teastrino di via Pasini

19 offerta gastronomica e musica dal vivo con Speedlimit80, Sciocc’in Blu, Blues Job e Sun Brothers Live Music

21 concerto Napulitan band

Domenica 18 settembre