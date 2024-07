Festa del pomodoro a Cappella di Scorzè

Il pomodoro, l’ortaggio simbolo dell’estate e della cucina mediterranea, torna protagonista a Cappella di Scorzè da venerdì 19 luglio nella nuova edizione della “Festa del pomodoro” che terminerà lunedì 29. Ad organizzarla dal 1972 la Pro Loco di Scorzè in collaborazione con il Comune e le associazioni di categoria. Lo stand gastronomico ha il punto forte nel pomodoro ripieno gratinato, con una particolare modalità d’impasto locale, ricetta che viene tramandata originale dal 1955.

Ricco il programma degli eventi tra cui la mostra del pomodoro, la sfilata delle macchine agricole d'epoca e moderne, attività folkloristiche, spettacoli teatrali, gare sportive. Momento ufficiale della festa sarà domenica 21 luglio con alle ore 9 la 13° Festa dei trattori agricoli con sfilata e mostra dei trattori nuovi e storici, a cui seguirà alle ore 10.45 l’esibizione della Banda musicale e majorette di Loreggia mentre alle ore 11 ci sarà l’inaugurazione con le autorità e l’inaugurazione della 45° Mostra ortofrutticola dei coltivatori locali, a cui segue la vendita diretta dei prodotti in mostra.

«Grande impegno anche quest’anno da parte dei nostri volontari e ai nostri agricoltori a cui va fin d’ora il nostro grazie», afferma il presidente della Pro Loco di Scorzé Lorenzo Michielan. «Il loro lavoro instancabile permetterà a tutti di divertirsi e di godere di buon cibo, musica e compagnia. Assieme alle altre feste che promuoviamo durante l’anno oltre a valorizzare i prodotti agricoli come il radicchio, gli asparagi, le fragole, i piselli di Peseggia, anche la Festa del Pomodoro contribuisce a promuovere il turismo locale, rinforzare il senso di comunità e creare un'occasione per le persone di stare insieme, divertirsi e socializzare. Le nostre tradizioni locali non devono andare perdute».

Il programma

VENERDÌ 19 LUGLIO

ore 19.00 Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 19.30 12° Evento podistico dei pomodori - adatto a tutti

ore 21.00 Si balla con DJ Salsa Bachata Fly Dance Veneto

SABATO 20 LUGLIO

ore 19.00 Esibizione di ballo inclusivo con Ritmo Music in collaborazione con volontari Noi di Cappella e l’orchestra Linda Biscaro

ore 19.00 Mostra auto d’epoca

ore 19.00 Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21.00 Si balla con orchestra Linda Biscaro

DOMENICA 21 LUGLIO

ore 9.00 13° Festa dei trattori agricoli con sfilata e mostra dei trattori nuovi e storici

ore 10.45 Banda musicale e Majorette di Loreggia

ore 11.00 Inaugurazione Festa del Pomodoro con 45° Mostra Ortofrutticola dei coltivatori locali, a seguire vendita diretta dei prodotti in mostra

ore 12.00 Apertura stand gastronomico e menù con risotto al Pomodoro DE.C.O.

Giornata del bambino: Mostra disegni dei bambini scuola Primaria “A. Manzoni” di Cappella. Tema: Pomodoro in Festa

ore 19.00 Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21.00 Si balla con Orchestra Enrica Pepe e Maurizio Guzzinati

LUNEDÌ 22 LUGLIO

ore 19.00 Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21.00 Si balla con orchestra Mattia Agostini

MARTEDÌ 23 LUGLIO

ore 21.21 Serata Teatro: Tuta nà Capea premiazione dei disegni Pomodoro In Festa

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

ore 20.00 Serata spiedo su prenotazione. Per info 347 9190713

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

ore 19.00 Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 20.30 Scopa all’asso trofeo Michielan Massimo e torneo amatoriale di Burraco. Quota iscrizione 10 euro. Info scopa 335 1445873 - Info burraco 338 1575516

VENERDÌ 26 LUGLIO

ore 18.00 1° GRAVEL del Pomodoro. Per info 335 1445873

ore 19.00 Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21.00 Serata danzante per grandi e piccini con la Scuola di ballo Zuccarello

SABATO 27 LUGLIO

ore 15.00 26° Torneo di calcio A5 con DJ Set e Coppa chiosco 2024

ore 19.00 Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21.00 Si balla con Orchestra I Santa Monica

DOMENICA 28 LUGLIO

ore 10.00 13° Moto incontro con Moto Club Scorzè

ore 12.00 Apertura stand gastronomico

ore 15.00 Burraco amatoriale - fino alle ore 18.00

ore 19.00 Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

ore 21.00 Si balla con Orchestra Incanto

LUNEDÌ 29 LUGLIO