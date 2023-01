A Mirano la nuova edizione della Festa del radicchio e dei sapori della tradizione veneta

La XXV edizione della Festa del Radicchio Città di Mirano e dei Sapori della Tradizione Veneta, si svolgerà nella giornata di domenica 22 gennaio 2023 e coinvolgerà, oltre che i produttori del radicchio, anche gli studenti e le diverse forze produttive della città.

La manifestazione, che gode del patrocinio della Regione Veneto e del Comune, è organizzata dalla Pro Loco Mirano in collaborazione con l’amministrazione comunale, con le associazioni di categoria degli agricoltori (CIA, Coldiretti, Confagricoltori), La Strada del Radicchio e l’Istituto 8 Marzo - K. Lorenz di Mirano.

L’esposizione sarà allestita, dalle ore 9.30, in piazza Martiri, dove il radicchio, portato dai produttori del comprensorio (32 aziende) e dall’Istituto scolastico, verrà esposto sotto le bancarelle in legno, sistemate tutte attorno all’ovale della piazza.

Oltre alla “rosa d’inverno”, ci saranno anche “i sapori della tradizione veneta”, quindi, molti altri stands lungo le vie che confluiscono nel centro storico, dove si potranno acquistare selezionati prodotti enogastronomici ed artigianali del territorio.

Alle ore 10.15, da via Barche partirà la visita guidata-gratuita al ciclo produttivo del radicchio. Con il pullman dell’Istituto Istruzione Superiore 8 Marzo - K. Lorenz si andrà nell’azienda agricola della scuola stessa, dove studenti ed esperti del settore spiegheranno e faranno vedere il ciclo produttivo del radicchio rosso di Treviso; in seguito si potrà assistere alla toilettatura e all’imballaggio del prodotto. Dopo un piccolo rinfresco, il pullman riporterà i visitatori in piazza.

Alle ore 11.15 l'apertura ufficiale della manifestazione, alla presenza delle autorità, e consegna dei diplomi di partecipazione ai produttori presenti. Saranno inoltre premiati i primi tre classificati al concorso di disegno per le scuole primarie, organizzato dalla CIA. Tutti gli elaborati pervenuti saranno esposti in piazza Martiri.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, musiche e balli della tradizione popolare con il gruppo folkloristico “I Posagnot”. Funzionerà anche un piccolo stand gastronomico dove si potrà degustare il musetto al radicchio con radicchio ai ferri, risotto, panini e vin broulè.