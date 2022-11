Festa del radicchio 2022 a Rio San Martino

Quarantesima edizione per la Festa del Radicchio di Rio San Martino di Scorzè, che si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 novembre e da giovedì 17 a domenica 20 novembre nel grande Palaradicchio al centro del paese. Nel fine settimana successivo (25-27 novembre) avrà luogo anche la rassegna enogastronomica “La strada del radicchio incontra…la casa degli IGP e DOC veneti”. Il programma delle giornate prevede numerose occasioni per far festa con mostre, musica, serate e stand enogastronomici, nonché iniziative e pesca di beneficenza.

Da segnalare l’inizio della festa venerdì 11 novembre alle 10.30 con la Santa Messa in parrocchia in onore del santo patrono San Martino vescovo di Tours. Domenica 13 alle 11 il saluto delle autorità e la presentazione del restauro dell’orologio del campanile della chiesa di Rio San Martino, eseguito dal mastro orologiaio della Gioielli Endimioni con mostra di orologi di prestigio. Nella stessa giornata esibizione di velivoli storici della collezione Jonathan di Giancarlo Zanardo, quindi inaugurazione della mostra ortofrutticola con il corteo del Gruppo musici e sbandieratori della contrada del Drago di Noale.

Giovedì 17 novembre sarà la volta della serata gastronomica a tema in collaborazione con l'istituto alberghiero “Dieffe” di Valdobbiadene, detentore del premio San Martino challenger 2019. Cena a tema su prenotazione, info 041.446297 - 041.446169 - 041.446005. Domenica 20 novembre alle 10.30 Santa Messa presso il Palaradicchio, animata dal coro parrocchiale; alle 13 taglio delle torte della rassegna “Rio Dolce”, in cui le pasticcerie del territorio promuovono la solidarietà verso l’associazione “Moltiplicare la speranza” delle Suore domenicane in Camerun. Alle 22.30 gran finale della pesca di beneficenza con estrazione finale di buoni Maxi Spesa da 600 euro.

Nel fine settimana successivo, venerdì 25 novembre alle 19.30, inaugurazione della rassegna enogastronomica e mostra mercato dei prodotti tipici regionali con i derivati e trasformati del radicchio. Sabato 26 novembre Rio Solidale - Rio's Got Talent – Talenti per la vita. Gara tra vari gruppi e persone che esprimono il proprio talento (ballerini, musicisti, cantanti, attori, arti marziali, barzellettieri, mangiatori di radicchio, giocolieri e saltimbanchi) per la vita. Il ricavato della serata andrà all’associazione Lilt Venezia lega italiana lotta ai tumori. Chi ha talento da esprimere può iscriversi chiamando il 348 0062446 o scrivendo a luca.pinzi@gmail.com. Domenica 27 novembre, alle 11.00, 13° concorso enogastronomico per istituti alberghieri, premio San Martino Challenge “Alla ricerca delle eccellenze del nostro territorio” dal radicchio di Treviso Igp al prosecco Doc. Alle 21 musica e spettacolo con i cantanti delle orchestre venete e il corpo di ballo Full Time. Presenta Stefano Bencompagnato.