Venezia, torna la Festa della Salute con la tradizionale fiera

Tra il 19 e il 21 novembre 2023 Venezia festeggia la Madonna della Salute, appuntamento molto caro ai residenti e in particolare ai fedeli. Centro delle iniziative è la Messa solenne nella Basilica della Salute, presieduta dal patriarca Francesco (martedì 21, ore 10), che vede la partecipazione delle autorità civili e militari. L'apertura dei festeggiamenti, invece, è sancita dall'inaugurazione del ponte votivo sul Canal Grande, allestito all’altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio: la cerimonia è in programma sabato 18 novembre alle ore 12, con la benedizione del patriarca.

Lunedì 20 novembre, in serata, si svolge il pellegrinaggio dei giovani con partenza da campo San Maurizio alle 18.30 e conclusione alla Salute. La sera di martedì 21, alle ore 22, l'ultima celebrazione in programma: la preghiera di Compieta con il canto dell’antifona “Salve Regina”.

Al sentimento religioso si affianca l'aspetto più laico e gioioso, che si concretizza nella fiera che va dal 19 al 21 novembre: in campo della Salute e a San Gregorio sono allestiti i tradizionali banchi per la vendita delle candele, in Rio Terà dei Catecumeni quelli dedicati a dolci, palloncini e prodotti veri.