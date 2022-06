Festa di Salzano, sabato torna la Notte Lilla fra eventi e 12 tappe del gusto

Trenta attività coinvolte, 19 punti di intrattenimento, 12 tappe del gusto: secondo appuntamento con le Notti del Miranese di Confcommercio, di ritorno dopo due anni di stop a causa della pandemia. La Notte Lilla animerà sabato, a partire dalle ore 20, il centro storico del paese, dove troveranno spazio animazioni, musica, spettacoli, al grido di “…e la festa ricomincia”. Un ritorno possibile grazie anche al distretto del commercio “Salzano: la via della seta tra terme, storia ed agro-gastronomia”, riconosciuto dalla Regione nel 2019 ma che solo ora può cominciare a portare benefici al paese e alle sue attività.

La Notte Lilla è certamente un fiore all’occhiello del nuovo distretto e come a voler riprendere il filo lasciato nel 2019, saranno proprio 19 i punti di intrattenimento previsti, in un’area allargata del centro che coprirà, oltre a via Roma, anche alcuni punti di via Montegrappa: per collegarli tra loro e dare la possibilità a tutti di vivere appieno la notte, gustando tutte le animazioni presenti, sarà in servizio anche un pullman navetta gratuito, per collegare il cuore della manifestazione in via Roma con gli intrattenimenti periferici lungo la provinciale. E a proposito di gusto saranno 12 le attività, tra bar, pub, gelaterie, pasticcerie e ristoranti, a comporre il percorso enogastronomico della notte, tra aperitivi, sangria, dolci e gelati, panini e pizza, granite e piatti freddi, fritture, degustazioni da passeggio e un vero e proprio festival di street food.

Complessivamente sono una trentina le attività ad aver aderito quest’anno, sintomo della voglia di ripartire: per quanto riguarda i punti di animazione, oltre alla musica dal vivo, ci saranno raduni d’auto sportive e storiche, esposizioni di moto e Vespe, esibizioni di danza e fitness, giochi per bambini, dj-set, canti popolari, presentazioni di libri e sfilate di moda. Ma anche karaoke, animazioni circensi e il mercatino della fantasia, con tanti oggetti creati a mano. I negozi rimarranno aperti tutta la sera fin oltre la mezzanotte, proponendo occasioni per l’estate appena iniziata e il centro storico di Salzano sarà interamente pedonale, con ben 7 parcheggi esterni a disposizione.

«Ripartire dopo due anni e farlo alla grande con una Notte Lilla – spiega il sindaco Luciano Betteto - mi riempie di gioia, anche personalmente, perché coincide con la rielezione di un gruppo che ha molto lavorato per portare lustro al paese. Sarà un piacere veder tornare la gente in piazza, anche dai paesi limitrofi: Salzano si sta risvegliando, abbiamo la volontà di fare e di crescere, anche grazie al nuovo distretto del commercio ed è un piacere soprattutto vedere aderire a questa manifestazione tante attività, anche alcune che gli anni scorsi non c’erano. L’affluenza sarà importante e questo darà smalto alle nostre attività e al centro, che attende importanti progetti di riqualificazione, anche grazie al distretto del commercio».

«È importante che il ritorno di una manifestazione come la Notte Lilla coincida con una riposta robusta da parte di tante attività, segno che c’è voglia di ripartire ed essere protagonisti del rilancio di Salzano - commenta Andrea Cecchin, delegato di Confcommercio a Salzano - Le attività commerciali sono l’anima del paese, lo hanno dimostrato durante la pandemia, facendosi carico del sostentamento di tante famiglie e lo stanno dimostrando ora, trainando la ripartenza, anche con eventi e manifestazioni. Confidiamo nella nuova amministrazione per proseguire la collaborazione già intrapresa in modo ancora più convinto, insieme al gruppo dei commercianti di Salzano e Robegano».