La festa di San Martino tra dolci e sfilate

Un ricco programma celebra la festa di San Martino tra Venezia e la terraferma all’interno della rassegna “Le città in festa”, organizzata dal Comune in collaborazione con Vela spa.

I festeggiamenti prendono avvio a Rialto dove, dalle ore 11 di domenica 6 novembre, gli spazi della Pescheria Grande ospitano la tradizionale “Festa dei bambini San Martino”, promossa dall’associazione Rialto Mio, con animazioni e consegna dei San Martini agli alunni delle scuole primarie del territorio. Mentre venerdì 11 novembre in via Garibaldi, dalle ore 16.30, musica, animazione, trucca bambini e nutella party a cura della Società di mutuo soccorso fra Carpentieri e Calafati.

A Campalto, domenica 6 novembre l’associazione CampaltoViva organizza “San Martino in Strata”: mostra mercato, artisti di strada, laboratori, giochi per bambini e attività per ragazzi, balli, musica dal vivo, stand enogastronomici e lotteria. Mentre venerdì 11 prosegue con “Batemo San Martin” e il laboratorio “Le Lanterne di San Martino”.

Venerdì 11 e sabato 12 novembre al Lido la Pro loco Lido di Venezia e Pellestrina promuove dalle ore 10.30 alle 19 mercatini di San Martino ed esposizione dei lavori degli alunni delle scuole, seguita alle 16.45 dalla “Sfilata di San Martino” con partenza e arrivo al Piazzale di Santa Maria Elisabetta.

Segue Favaro, venerdì 11 novembre, dove l’associazione ViviFavaro organizza anche quest’anno l’ormai tradizionale “Marcia di San Martino”, coinvolgendo le scuole del territorio dalle ore 9 alle 11.30 circa. Il momento più atteso sarà il taglio del mantello, al quale seguirà quello del San Martino gigante in pasta frolla e cioccolato. Il ricavato sarà devoluto per completare la costruzione del Centro Sanitario “Vita per tutti” di Tchaada nel Benin, che aiuta in particolare le donne e i bambini della regione.

Infine, domenica 13 novembre a Marghera, in Piazza Mercato, la giornata, promossa da Marghera 2000, si aprirà con un mercatino dell’usato dalle 10 alle 18, intrattenimento musicale, per proseguire con giochi teatrali per bambini, a cura del Nuovo Teatro Pasini, la lettura della storia della vita di San Martino con i volontari de “Il mondo di Tabata” e la distribuzione di dolcetti; nel pomeriggio, dalle ore 15, sono previsti laboratori creativi, un’esibizione a cavallo, giri in carrozza con pony, musica e girotondi. Infine alle 17.30 l’accensione del fuoco di San Martino e girotondo e coro dei bambini e adulti a cura di ABC Marghera.

«Festeggiamo uno degli appuntamenti veneziani più amati dai bambini, San Martino, che ancora oggi vede rinnovata la tradizione di scendere nelle strade e portare allegria battendo pentole e coperchi - afferma l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar – intere generazioni di bambini sono cresciute con questa festa nel cuore e l’hanno tramandata ai propri figli come esempio di chi ha saputo dare tutto agli altri. Ringraziamo i tanti volontari e le associazioni locali che ogni anno si adoperano per portare avanti le tradizioni del nostro territorio e per mettersi al servizio della nostra comunità».