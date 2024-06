Tutto pronto per la Festa de San Piero de Casteo con stand, musica e intrattenimento

La tradizionale Festa de San Piero de Casteo giunge alla 54ª edizione. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, si terrà dal 23 al 30 giugno, mentre Ll vera e propria "festa in campo", con stand gastronomico e intrattenimenti, comincerà mercoledì 26 giugno.

Come ogni anno, la festa, che si tiene in Campo San Pietro, mantiene e ripropone momenti di fede, tradizione, spettacoli musicali, attività culturali e sportive, appuntamenti dedicati a bambini, giovani e anziani, ancora la lotteria (estrazione il 30 giugno) e incontri culturali. Tra i principali spunti d’interesse, si segnalano: Vipers Queen Tribute Band il 26 giugno, il concerto dei Batisto Coco del 28 giugno, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal patriarca Francesco Moraglia domenica 30 giugno, la mostra fotografica sulla laguna, gli incontri con autori di libri tra cui il nuovo sacerdote don Marco Favaro e due autori locali: Lucio Sponza e Giorgio Camuffo.

Per tutta la durata della festa, inoltre, il pubblico potrà visitare il mercatino della solidarietà, che coinvolgerà una decina associazioni, e mangiare allo stand gastronomico, che propone i piatti della tradizione. L’evento è organizzato dall'Associazione Comitato San Pietro di Castello, grazie all’impegno di oltre 150 volontari veneziani, e gode del patrocinio del Comune di Venezia. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Ca’ Farsetti, alla presenza dell’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, per l’associazione Comitato San Pietro di Castello presenti il presidente Paolo Basili e Pierandrea Ventura.

«È giusto ricordare quanto i volontari amino quello che fanno - spiega l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar -, si percepiscono fierezza e passione, va sottolineato quanto in occasione di eventi come questo la nostra città si dimostri viva. Un tempo la festa era una singola occasione di un anno mentre ora è divenuta passione vera, che si sente e dimostra una grande capacità di attrarre l'interesse della cittadinanza. In questa festa ci si sente a casa perchè rappresenta la cultura della nostra città. Parteciparvi è senza dubbio una bella occasione per chi si trova a Venezia anche per altri eventi».