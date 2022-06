Festa di San Pietro di Castello 50esima edizione. La giunta: «Sagre e tradizioni vanno sostenute»

Il programma è pronto: eventi sportivi e culturali, attività dedicate ai bambini, concerti. Torna la festa di San Pietro di Castello e quest'anno l'edizione è la numero 50. Venerdì mattina l'evento è stato presentato a Ca' Farsetti. La manifestazione, patrocinata da Comune di Venezia e Regione Veneto e inserita nel palinsesto de "Le città in festa" ed è in programma dal 29 giugno al 3 luglio. A rappresentare l'amministrazione comunale l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar con il presidente del "Comitato San Pietro di Castello" Paolo Basili, il vicepresidente della stessa associazione Andrea Righetti e l'incaricato agli spettacoli Pierandrea Ventura. «Non è facile farlo dopo gli ultimi due anni - ha detto Mar - ma sono sicura che ci sarà molta partecipazione, perché la gente ha voglia di stare insieme e ritrovarsi. È importante lavorare per la comunità, anche per difendere e consolidare delle tradizioni. Il mio apprezzamento va quindi sia agli organizzatori che a tutti i volontari che saranno impegnati in questa festa».

La Festa di San Pietro di Castello aprirà mercoledì 29 giugno con la messa presieduta dal parroco don Narciso Belfiore e il concerto, all'interno della Basilica, della Big Vocal Orchestra, che con i suoi 200 elementi è la formazione vocale più grande d'Italia. L'esibizione sarà proiettata anche su uno schermo in campo San Pietro e potrà quindi essere seguita anche all'esterno. Nelle serate successive sono in programma numerosi concerti di gruppi musicali veneziani, ma anche di artisti internazionali quali il cantante e attore brasiliano Lenny Jay, che dal 2009 gira il mondo rappresentando nei suoi spettacoli Michael Jackson. Nel fitto programma sono previste anche visite guidate, gratuite, della Basilica di San Pietro, la mostra fotografica "Se vardemo indrio", la presentazione di due libri, "Quarantena" e "I graffiti di Venezia" con le rispettive autrici Donatella Tenderini e Desi Marangon, mercatini solidali e spettacoli di giocoleria rivolti ai più piccoli.

Non mancheranno neppure gli stand gastronomici. Spazio anche allo sport con la regata delle Marie su mascarete e quella di San Pietro su sandoli a quattro remi, entrambe in programma sabato 2 luglio. Nella giornata di chiusura, domenica 3 luglio, si svolgerà infine la solenne celebrazione eucaristica, alla presenza del patriarca Francesco Moraglia, con la tradizionale consegna dell'anello piscatorio. Per informazioni su tutti gli eventi in calendario: www.sanpierodecasteo.org