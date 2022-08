La tradizionale Festa di San Rocco a Venezia

Martedì 16 agosto si celebra la tradizionale Festa di San Rocco, compatrono di Venezia, organizzata dalla Scuola grande arciconfraternita di San Rocco.

Il programma prevede alle 11 la Santa Messa pontificale, preceduta dalla solenne processione dalla Scuola Grande di San Rocco alla chiesa, sotto il Tendon del Doge. Durante la funzione, celebrata dall'arcivescovo emerito di Trento, Luigi Bressan, verrà consegnato il Premio San Rocco 2022. Laura Folli, soprano, Pia Nainer, viola da gamba, e Dario Falcone, organo, eseguiranno musiche di Claudio Monteverdi.

Tra le 13 e le 17.30 (ultimo ingresso alle 17) sarà possibile visitare la Scuola Grande con l’offerta di un euro, destinata in beneficenza. Considerati l’orario ridotto e il grande afflusso di visitatori previsto per la ricorrenza, non potranno essere effettuate visite guidate.

In serata, dalle 21, la chiusura della festa con il concerto del Klassik Swing Italian Quartet, sotto la direzione artistica del maestro Alessio Benedettelli e con la partecipazione della soprano Martina Bortolotti Von Haderburg. Ingresso su invito e, dalle 21 in poi, libero fino a esaurimento posti.