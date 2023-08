Festa di San Rocco a Venezia con visite alla Scuola Grande a 1 euro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 16 agosto 2023 è in programma la festa di San Rocco che, nella città di Venezia, è promossa dall’omonima Scuola Grande e Arciconfraternita. Il momento culminante dell'evento è al mattino: dopo la benedizione del pilo portabandiera appena restaurato, alle ore 11.00, nella chiesa di San Rocco, si svolge la Messa solenne presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto, monsignor Corrado Pizziolo, e preceduta dalla processione dalla Scuola alla chiesa; l’accompagnamento musicale è a cura del coro della Scuola Grande di San Rocco con Alessandro Baglioni all’organo. Al termine, come da tradizione, verrà consegnato il Premio San Rocco 2023.

Nello stesso giorno, dalle ore 13.00 alle 17.30 (con ultimo ingresso fissato alle 17.00), è prevista la visita libera alla Scuola Grande di San Rocco con offerta di 1 euro, da destinare in beneficenza. I visitatori avranno la possibilità di ammirare tra l’altro le straordinarie tele di Jacopo Tintoretto raffiguranti gli eventi più significativi del Vecchio e Nuovo Testamento. In serata, infine, alle ore 21.00 (su invito) si terrà un concerto eseguito da “Gli Archi Italiani” con Matteo Marzaro (maestro al violino), Francesca Paola Geretto (soprano), Fabio Pupillo (flauto) e la direzione artistica del maestro Alessio Benedettelli.

Il corpo di san Rocco - compatrono di Venezia, santo pellegrino, vicino alle sofferenze dei poveri e dei più indifesi ad iniziare dai malati di peste - è custodito sin dal 3 marzo 1490 nell’omonima chiesa.

In occasione del concerto è in vigore un’ordinanza della polizia locale che adotta misure a tutela della circolazione pedonale: il provvedimento dispone nella giornata della manifestazione, dalle ore 19 alle 23, e comunque fino al termine dell’evento, la chiusura al pubblico del passaggio di campo San Rocco. Il flusso pedonale verrà deviato in direzione calle di San Rocco, crosera San Pantalon, campo Castelforte.