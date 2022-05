Festa della Sensa: gemellaggio tra Venezia e la città ucraina di Odessa

Difendere la pace e la libertà e valorizzare il legame di entrambe le città con il mare. Nell'ambito delle cerimonie della Festa della Sensa è stato celebrato questa mattina, ai Giardini Reali, il "Gemellaggio Adriatico" tra Venezia e la città ucraina di Odessa. Il sindaco lagunare, Luigi Brugnaro, ha consegnato l'anello dogale all'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Il primo cittadino della città ucraina, Gennady Trukhanov, ha inviato un video di ringraziamento, impossibilitato a essere in città a causa del conflitto bellico in corso di svolgimento.

«Carissimi veneziani - ha detto Trukhanov nel suo videomessaggio - vi giunga l'augurio per la festa della Sensa, una celebrazione alla quale avrei voluto partecipare, ma la guerra e gli attacchi che la nostra Odessa subisce mi impongono di restare qui. Odessa ha grandi legami con l'Italia e con Venezia e oggi è un grande onore ricevere l'anello dogale che rinsalda la storia comune delle nostre città. Una storia legata al mare, che per Venezia è stato mezzo di difesa, durante l'epoca delle Repubbliche marinare, e oggi costituisce una protezione per Odessa dagli attacchi della Federazione russa. Iniziamo le procedure per un gemellaggio che vogliamo serva a veicolare, per mare, cielo e terra, un forte messaggio di pace».

Odessa avrà in custodia l'anello restituito dai Comuni capoluogo del Veneto. Belluno, Padova, Treviso, Verona, Vicenza avevano ricevuto l'anello lo scorso anno durante le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia. Dopo la cerimonia del Gemellaggio è partito il corteo acqueo che ha proseguito le celebrazioni della Sensa con lo "Sposalizio del mare", durante il quale il sindaco Brugnaro ha lanciato l'anello dogale nelle acque davanti alla chiesa di San Nicolò del Lido. Con l'anello, è stata lanciata in acqua una corona d’alloro per tutti i Caduti del mare. Ad accompagnare il rito, l'alzaremi e le note dell'inno di San Marco.

Collegate alla Sensa ci sono una serie di iniziative realizzate al Lido con il supporto della Pro Loco del Lido e Pellestrina, tra cui il tradizionale mercatino e l'iniziativa del "Presidio della gentilezza", campagna nazionale volta a sensibilizzare bambini e ragazzi alla pratica della gentilezza nella quotidianità. Allestita anche un'area street food attiva dalle 11 alle 23.