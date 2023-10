Festa di Halloween: appuntamenti a Mestre, Lido, Malamocco, Burano, Marghera e Gazzera

Venezia presenta una serie di iniziative diffuse nel territorio comunale per festeggiare Halloween, con un'attenzione particolare ai più piccoli. Martedì 31 ottobre sono in programma concorsi di maschere, spettacoli e animazioni, sia in terraferma che nelle isole, sotto la regia della società Vela.

Dalle 16, in piazza Ferretto a Mestre, andrà in scena Sugar Halloween: un mondo magico di teschi messicani, dolciumi giganti e caramelle sul filo del Día de los Muertos che si celebra in Messico. Un istrionico duo di fakiri si esibirà in numeri ed esibizioni, tra concorsi di mascherine e prove di spavento. Inoltre, tre gruppi itineranti di artisti spazieranno tra la piazza e calle Legrenzi, largo Divisione Julia e via Palazzo: le esibizioni sono a cura di "Acro Sweet Nightmare", duo di acrodanza e giocoleria, "Teschione da urlo!", serie di numeri tra salti mortali e acrobazie impressionanti, e "Mala Hoop", danzatrice di hula hoop tra effetti caleidoscopici e fuoco.

Due le iniziative al Lido. Halloween a Malamocco, festa rivolta ai bambini per un momento di gioco in compagnia con ritrovo alle 17 in Rio Terrà Malamocco, dove verrà allestito un piccolo tunnel del brivido. Si potrà inoltre giocare sul carretto della paura e durante la manifestazione saranno offerti dolcetti e bibite. In piazzale Santa Maria Elisabetta, invece, la festa "Happy Halloween": dalle 16 alle 18 il concorso per la maschera più bella, dalle 10 alle 18 il mercatino di Halloween. A Burano l'appuntamento è alle 16 in piazza Galuppi con l’animazione di Dj Aldo in collaborazione con Amici del Karaoke.

Nel quartiere Gazzera, al parco di Villa Pozzi (dalle 17 alle 19), varie attrazioni a disposizione di piccoli e adulti e, al termine, merenda preparata con i prodotti dei commercianti del quartiere. Festeggiamenti anche a Marghera, in piazza Mercato, dalle 15.30 alle 19 di martedì 31 ottobre: in apertura il dj set di Dj Beppe, alle 16.30 lo show degli artisti di strada "Le Mafaldone e Josè a spasso con la cassa" e poi la Halloween Parade, sfilata in maschera con premiazione dei travestimenti più originali.

La gamma degli eventi di Halloween è completata dal programma dell'erboristeria mestrina "Officina del Naturale": alle 15.30 è in programma "La zucca di Halloween", laboratorio per piccoli dai tre agli otto anni che insegnerà loro a costruire fantasmini, zucche e pipistrelli. Tutti i bambini che si presenteranno in costume potranno partecipare a un divertente concorso fotografico, mentre per i genitori è prevista una dimostrazione culinaria con ricette stagionali.