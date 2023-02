All'Hard Rock Cafe tornano le feste in maschera per il Carnevale

La musica e il divertimento in grande stile Hard Rock Cafe tornano finalmente ad animare i festeggiamenti del Carnevale della città lagunare con due serate speciali di musica, cibo e balli in maschera. Venerdì 10 e 17 febbraio due party esclusivi, inseriti nel calendario ufficiale del Carnevale di Venezia 2023, vedranno protagonisti due noti dj del territorio Giorgio Gozzo e ChristianEffe.

A partire dalle 20.00 la consolle del cafe veneziano diventerà incandescente per far divertire gli ospiti in maschera come solo Hard Rock Cafe sa fare, tra proposte di finger food, colorati drink pensati per l’occasione e con la selezione di hit curata da dj Giorgio Gozzo membro dei Rumatera e una delle personalità più conosciute della scena musicale veneta e Dj ChristianE?e uno tra i dj più noti del nord Italia.

L’atmosfera di festa all’Hard Rock Cafe di Venezia continuerà per tutte le settimane del Carnevale, con gli appuntamenti di musica live che per l’occasione si raddoppiano e si spostano nei weekend (11, 18, 19, 20 e 21 febbraio), in compagnia del dj set di dj Mene e dj Tuby Rubber a partire dalle 21.00.