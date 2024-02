Carnevale, al via i festeggiamenti per il capodanno cinese e l'anno del dragone

Il cuore della cultura d'Oriente è al centro del Carnevale di Venezia che quest'anno celebra i 700 anni dalla morte di Marco Polo con un "evento nell'evento" per scoprire e vivere le vere tradizioni e arti dell'antica Cina: da oggi e fino al 13 febbraio si susseguiranno tra i luoghi principali di Mestre e Venezia sfilate, danze, canti e laboratori gratuiti aperti al pubblico per immergersi nell'autentica tradizione e cultura cinese.

Il 2024 non festeggia unicamente la scoperta dell'estremo Oriente da parte del grande esploratore veneziano, ma coincide anche con l'ingresso nel potente anno del Drago per il popolo del Sol Levante, caratterizzato da cambiamenti, opportunità e fortuna. A organizzare gli eventi dedicati è l'associazione per la promozione della cultura e del turismo Italia-Cina" (Icctpa), ente no profit veneziano nato nel 2023, con il supporto organizzativo di Vela e del Comune.

La spettacolare danza del dragone e l'adrenalinica danza dei leoni segneranno l'ingresso nel nuovo anno il 9 febbraio quando, nel pomeriggio, partirà l'imponente parata per le vie pedonali di Mestre: i mitici animali procederanno festosi affiancati da bambini e ragazzi in abiti tradizionali con lanterne alla mano per celebrare, insieme al pubblico, il countdown verso la mezzanotte cinese (ore 17 locali) spinti dall'allegria di artisti, musicisti e proiezioni. A Venezia, invece, Campo San Polo sarà allestito a tema per l'evento, mentre l'arsenale ospiterà spettacoli di arte cinese.

M9 ospiterà laboratori per fare esperienza diretta di alcune delle pietre miliari della cultura d'Oriente: scoprire l'antica arte calligrafica grazie alla scrittura con pennello e inchiostro, prendere parte all'originaria cerimonia del tè nel rispetto del fondamentale principio dell'armonia, dipingere con lo zucchero, sperimentando un metodo nato per i sacrifici delle cerimonie religiose della Dinastia Ming.

«Vogliamo aprire un nuovo varco che faccia incontrare la cultura cinese con quella italiana - ha affermato il presidente Icctpa, Liu Ronglin -. L'obiettivo è invitare i cittadini italiani a conoscere la vera tradizione cinese attraverso i nostri riti, scoprendo gli antichi valori d'Oriente, per favorire un reale e proficuo processo di integrazione che, fino a oggi, è stato limitato».