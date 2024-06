Ultimi giorni per il festival Aqua, sul palco Bergonzoni e Schettini

Si avvicinano gli ultimi appuntamenti della seconda edizione del festival Aqua di Jesolo, occasione per incontrare alcuni dei nomi più popolari del giornalisimo, della musica e della cultura in generale. Il festival è promosso dal Comune di Jesolo e dal consorzio JesoloVenice, con la direzione artistica di Marilisa Capuano e l’organizzazione di Gabriele Vian.

Martedì 25 giugno (ore 20.30, arenile di piazza Brescia) tocca ad Alessandro Bergonzoni con Quanto fa parola per parola? In questa lectio, scritta appositamente per il festival Aqua, protagonista è "l'altrista e la moltiplicazione dei pani e dei pesci, del miracolo dei linguaggi del pensiero", nel tipico stile surreale di Bergonzoni che lo vede giocare con le parole.

Giovedì 27 giugno (ore 20.30, arenile di piazza Brescia) torna a grande richiesta Vincenzo Schettini, la “rockstar” della divulgazione scientifica, con una nuova lezione creata appositamente per il festival in cui ci parla della fisica del mare: con la sua consueta energia e competenza, ci porta questa volta alla scoperta dell’energia in un viaggio tra terra e mare, in cui non mancheranno sorprese soprattutto per il pubblico più giovane.

Gli eventi sono ad accesso gratuito.