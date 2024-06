Il festival Aqua prosegue con Borzacchiello, Dell'Olivo, Gotto e Manuel Agnelli

Proseguono a Jesolo gli eventi della seconda edizione del festival Aqua, che porta sul litorale veneziano i volti più popolari nei campi della musica, della cultura e del giornalismo. Mercoledì 19 giugno all’alba (ore 05.30, arenile di piazza Brescia) tocca al compositore e cantautore Giovanni Dell’Olivo che, in trio con Alvise Seggi e Serena Catullo del Collettivo Lagunaria, presenta Venetiko Rebetiko, ovvero: le tradotte del mare, un viaggio musicale attraverso il Mediterraneo che ci riporta idealmente alle rotte delle Mude da Mar, percorse sin dal medioevo dai mercanti veneziani.

Lo stesso giorno alle 21, al parco Pegaso di Jesolo, Paolo Borzacchiello, tra i massimi esperti di intelligenza linguistica, si esibisce con Bada a come parli: una nuova lezione-spettacolo che svela il modo in cui il linguaggio può trasformare la nostra vita, sorprendendoci con la potenza e la magia delle parole e spiegando come utilizzarle nel modo migliore - specie nel mondo di oggi, in cui chat, social e i ritmi sempre più sincopati della vita ci costringono alla sintesi.

Venerdì 21 giugno (ore 5.30, arenile di piazza Brescia) Gianluca Gotto, in dialogo con il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, presenta Quando inizia la felicità, condividendo la sua filosofia del viaggio e portandoci in un itinerario tra spiritualità e natura, che è viaggio dentro e fuori sé stessi. Avvolto dalle prime luci dell’alba, il pubblico potrà trovare uno spicchio di serenità e a chiudere per alcune ore il mondo fuori.

Alle 21, sempre all’arenile di piazza Brescia, il grande appuntamento con Manuel Agnelli, ex frontman degli Afterhours, polistrumentista, produttore e volto tv. Agnelli coinvolgerà il pubblico del festival nel suo solo show, concerto acustico chitarra e piano, attraversando i brani degli Afterhours e del suo primo progetto solista, Ama il prossimo tuo come te stesso: un’invocazione alla fratellanza universale, all’amore per il prossimo e alla libertà individuale.

Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito ad eccezione dell’incontro con Paolo Borzacchiello.