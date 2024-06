Festival Aqua: arrivano Matteo Saudino, Luca Beatrice e Lucio Luca

Tris di appuntamenti sull’arenile di piazza Brescia domani, sabato 22 giugno, per il festival Aqua, che porta a Jesolo alcuni dei nomi più interessanti nei campi della musica, della cultura e del giornalismo.

Alle 18.30 è il turno del critico d’arte Luca Beatrice che, con la lectio magistralis Il legame tra uomo e ambiente naturale raccontato dall’arte, indaga un legame strettissimo che l’arte ha rappresentato fin dalle sue origini, delineandolo sempre di più nel corso del tempo, con la volontà dell’essere umano di raffigurare quell’insieme di sensazioni e stati d’animo che la natura è capace di suscitare in lui.

Alle 19.30 Aqua punta i riflettori sulla cronaca e sull’attualità con il vicecaporedattore di Repubblica e scrittore Lucio Luca, che a Jesolo presenta il suo ultimo libro La notte dell’Antimafia - Una storia italiana di potere, corruzione e giustizia negata, un romanzo tratto da un'incredibile storia vera che intreccia proprio la mafia all’antimafia in Sicilia, in cui i confini tra bene e male sono spesso labili e indecifrabili.

Alle 20.30 Matteo Saudino, aka BarbaSophia, presenta la sua lectio Le forme dell’acqua, scritta in esclusiva per Jesolo: dalla cosmologia alla politica, dall’etica all’estetica, Saudino intraprende al festival un viaggio tra le varie forme assunte dall’acqua nella storia del pensiero, viaggio al termine del quale l’oro blu non sarà più visto con gli occhi di prima. Professore, attivista, youtuber e scrittore, Matteo Saudino approfondisce la filosofia e la storia affrontandole come incontro col contemporaneo, strumenti per ragionare sulla società, sulla politica, sulle istituzioni e sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale, perché “fare filosofia è un atto di ribellione”.

Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito. Le informazioni sono disponibili sul sito festivalaqua.it.