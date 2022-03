Nel cielo di Jesolo voleranno più di mille aquiloni realizzati a mano

Oltre mille aquiloni, realizzati a mano e ispirati al mondo animale, ai simboli della tradizione e alla letteratura, animeranno Jesolo, nella spiaggia antistante piazza Trieste, con le acrobazie di professionisti dell’arte del volo provenienti da tutto il mondo. "Aquiloni in festa", questo il titolo della manifestazione, si terrà i primi tre giorni di aprile, con ingresso gratuito, dalle 9.30 alle 19.

Per l’occasione, la grande duna di sabbia che nei mesi più freddi aiuta a proteggere la costa da eventuali mareggiate sarà rimossa nei tratti corrispondenti ai consorzi Marconi, Trieste e Venezia. Ci saranno gli aquiloni realizzati in bambù e carta di riso della tradizione giapponese e quelli "combattenti" originari dell’India. Quelli di dimensioni maggiori superano i 10 metri di lunghezza e larghezza richiedendo centinaia di metri quadri di tessuto per essere realizzati.

All’evento parteciperanno anche l’attuale campione italiano di aquilone acrobatico a 4 cavi, Giovanni Campagnaro, e l’ex pluricampione Guido Maiocchi. Tra gli eventi clou, il tentativo di stabilire il record di volo acrobatico, che impegnerà tre aquilonisti, ciascuno dei quali al comando di 3 aquiloni acrobatici. «Questa bellissima manifestazione, - ha detto oggi il sindaco, Valerio Zoggia - porterà con sé un importante segnale, quello che Jesolo sta tornando ad animarsi con grandi eventi, come era abituata a fare prima dello scoppio della pandemia. Abbiamo atteso a lungo questo momento, ed è il segno tangibile che stiamo ripartendo».