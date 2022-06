Cavv-Csv festeggia 25 anni: dj set, food truck e concerto dei Bengala Fire al Bissuola

Venticinque anni di attività, una platea cresciuta in modo esponenziale e un centinaio di progetti all’attivo, per mettere in rete diecimila volontari veneziani e rendere ancora più efficace l’operato del volontariato e del Terzo settore. Il Cavv-Csv di Venezia festeggia un quarto di secolo e lo fa secondo lo spirito con cui opera ogni giorno: dare visibilità, spazio e opportunità alle associazioni della città metropolitana regalando però musica, servizi e intrattenimento per tutti.

In occasione dello speciale compleanno il Centro ha organizzato, per venerdì 24 giugno 2022, al Parco Bissuola di Mestre, “Vol-ON, il festival che accende il volontariato”, un evento che mette insieme cultura musicale, buon cibo e solidarietà. Sarà l’occasione per portare i volontari nel cuore della città, per proporre intrattenimento ai cittadini, con giochi per bambini e street food, ma anche per ripercorrere la crescita del Centro di servizio e quanto ha fatto, in questi 25 anni, per offrire servizi sempre più diffusi a tutto il territorio veneziano.

Istituito nel 1997, il Cavv-Csv di Venezia è partito con una rete di 30 associazioni iscritte, per poi crescere di anno in anno, nei servizi e nelle iscrizioni: nel 2004 erano 167, nel 2010 circa 265. Ad oggi le associazioni iscritte, che si affidano al Cavv-Csv di Venezia, sono 449, in sostanza tutto il tessuto del volontariato attivo nel veneziano.

Ad animare la giornata, dalle 10.30 del mattino fino a mezzanotte, si prevede infatti un programma coinvolgente di spettacoli, gonfiabili, food truck, giochi e divertimento per tutte le età. In serata la festa continuerà con un aperitivo, accompagnato dal dj set di Boogaloo Robert, seguito dal concerto dei Bengala Fire, finalisti dell'ultima edizione di X Factor, e da una speciale chiusura in compagnia di Dj Ringo, l'anima di Virgin Radio. Quello al parco Bissuola è il primo di una serie di eventi che il Cavv-Csv di Venezia organizzerà fino a fine anno anche in altri comuni della città metropolitana.

«I circa mille volontari che il Cavv-Csv di Venezia metteva in rete nel 1997, oggi sono diventati 10.000 - commentano il presidente Mario Morandi e la direttrice Ketty Poles -. È evidente quindi quanto il Centro sia riuscito a diventare un punto di riferimento per il mondo del volontariato e ora anche per il terzo settore, grazie a centinaia di progetti ideati e finanziati con l’obiettivo di colmare il vuoto nei servizi essenziali per i cittadini ma anche per riqualificare quartieri e rianimarli».